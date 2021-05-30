中央流行疫情指揮中心28日公布台北市有682張空床，引發台北市政府不滿。市長柯文哲昨(29)日怒飆衛福部次長石崇良講幹話，嗆聲「若石崇良還在台大醫院，我病歷早就砸過去」。對此，指揮官陳時中今(30)日一句話回應，評論時事大可不必用太粗暴的話。
柯文哲要求中央，不要只坐在辦公室看數字，昨天更在北市記者會中發飆，直指石崇良講幹話，還大動作怒嗆「若石崇良還在台大醫院，我病歷早就砸過去」。石崇良昨天則在疫情記者會中回應「病毒才是我們共同的敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情」。
今天在指揮中心疫情記者會中，又有媒體問到柯P「砸病歷」言論，陳時中則鎮定回應，評論時事大可不必用太粗暴的話，但這不會讓中央與地方因此產生嫌隙，現在應該是大家要合作抗疫的時候。
根據指揮中心公布的最新病床數，雙北專責病房開設177床，目前剩97床；負壓隔離病房231床，剩下43床。
(中時新聞網)
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