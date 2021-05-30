香港資深女星薛家燕在1996年電影《食神》裡飾演比賽評審，在戲中吃完「黯然銷魂飯」的陶醉模樣令觀眾印象深刻；現實生活中的她，雖然婚姻不順遂，但兒子與媳婦最近添下金孫，讓薛家燕開心不已，貼出祖孫合照分享喜悅，吸引許多影迷留言祝賀。

薛家燕今（30日）透過臉書打卡在香港港安醫院，興奮的表示：「Hello大家好，跟大家介紹一下我的孫仔Julian，他5月26號出世，出世時重7磅半（約3400公克），非常感恩在這疫情下順利健康出生，母子平安，我和家人都很開心，也萬分感謝傳媒和朋友們的祝福，再次多謝大家，也祝願大家身體健康，開開心心。」同時，薛家燕po出自己抱著孫子的合照，畫面中她戴著水藍色帽子，臉上化著細緻妝容，對著鏡頭露出燦爛笑容，難掩升格當阿嬤的喜悅；另一張照片則是兒子石耀庭和媳婦陳素怡一家三口的全家福，媳婦儘管剛生完，秀髮柔順、氣色紅潤良好，狀態極佳令人驚艷。

薛家燕曾有一段婚姻，28歲當紅之際嫁給交往5年、從事餐飲業的商人石保慶，搬到美國後陸續生下三個小孩，逐漸淡出螢光幕相夫教子，想不到男方當著4歲女兒的面，在公園與小三公然調情，甚至把名下資產轉移給親生母親，變相拋家棄子，薛家燕心灰意冷之下，1995年以遺棄多年訴請離婚成功。恢復單身後，她與小17歲的電腦工程師男友感情穩定，雖然男友二度求婚，但歷經失敗婚姻的打擊，薛家燕認為兩人在一起主要是開心，結婚未必比談戀愛好，拒絕再度步入婚姻。

(中時新聞網)