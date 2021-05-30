衛福部方面針對校正回歸數字錯誤進行修改更正。(圖 翻是自疾管署臉書)

中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布單日確診增加266例，沒有境外移入，校正回歸89例，總計355例，衛福部長陳時中指出，「校正回歸」漸次降低，今天降至89例，這說明整個檢測、申報已逐漸跟上來。不過，有網友發現，今天校正回歸的數字出現了兜不攏的情況，國民黨台北市議員徐巧芯也說，連過去的數字都對不上，那開記者會還有什麼意義？提供給民眾正確、清晰的資料很難嗎？

一名網友PTT上發文指出，昨天的校正回歸後數字，5/25到5/28是482、505、493、342，但今天的校正前數字，5/25到5/28是464、475、515、387，按理來說今天的校正前數字應該要等於昨天的校正後數字才對，但今天出現了數字兜不攏的情況，該怎麼解釋這個差異呢？台灣獨創的校正回歸，居然還能玩出新花樣。

徐巧芯看到這名網友的文章後，今也在臉書上表示，每天兩點指揮中心記者會公布的病例數，不只現在多了「校正回歸」，連過去的數字都對不上？那開記者會還有什麼意義？提供給民眾正確、清晰的資料很難嗎？

網友們也留言回應，「請協助監督執政黨，500萬劑疫苗的施打計劃是什麼，什麼時後群體免疫」、「每天報這種優化過的數字已經沒有意義了」、「請中央指揮中心出來說明即可」，同黨台北市議員張斯綱也留言回應徐巧芯，「所以才有了『校正回歸』呀，在你不注意的時候，就來一下，反正現在二點記者會不是很重要，看各縣市好像比較實際」。

不過，衛福部方面也發現數據錯誤，疾管署也在臉書上更新2張校正回歸圖表，並指因疫調誤植，故將案4582自死亡病例移除，今日新增死亡個案數更正為10例。

(中時新聞網)