台股沒疫苗就沒保護力，歐美去年秋冬施打疫苗的，半年後在今年秋冬要掀牌了，國產高端疫苗現在進度到哪裡了？此時，奔騰12年的全球股市繼續奔騰，道瓊今年漲11.8%、那斯達克指數漲4.5%、英國富時100指數漲8.63%、德國DAX30指數漲12.5%、法國CAC40指數漲15%。

拜登提6兆美元預算案欲讓未來10年的經濟發生作用，美股微漲，擱下物價高漲數字，唯一確認的是今年美國成為世界經濟最大發動機毫無懸念，但奔騰12年的股市開始出現猛烈拉回震盪，此時台股也不例外，台灣疫情來得又急又猛，疫情指揮中心又說不清楚，壓力炸鍋，國產疫苗高端真的只是炒股？進度如何？資訊仍未見充分揭露，民眾恐慌、疑慮心情爆棚，看到死亡人數一日一日高，龍巖「殯葬」股價升天真是不降之兆？

想到與美國Moderna系出同門，與美國國衛院合作的高端仍停留在炒高股價階段，高端疫苗沒個影，股價卻從27元到417元炒高10倍以上，真該空它，無奈沒資券資格，終須崩跌？現在台股沒疫苗防護力，只靠防疫中心的唯一一招賭台灣人的自律，要承擔的代價是這次難清零，股市要有延長三級警戒不會是最後一次的心理準備！

新一波衝擊將至 迎接C波下跌千點

全球股市疫情期間全都牛市，主要是對COVID-19疫苗問世的期待與各國政府齊力祭出刺激經濟計畫的反應，但此時衝高的牛市變成最大的利空了，股市開始出現猛烈的拉回，與道瓊連動高的台股因疫情關係逐漸脫鉤美股，台股取得COVID-19疫苗困難，高端疫苗進度說不清，台股與費半、那斯達克指數連動性消失，台灣先前是全球疫情轉單受益股 ，如今到5月29日疫情確診連12天站穩400人，死亡人數突破SARS 73人已經破百，台灣變疫情受害股。

台股即將迎來的是C波下跌與A波同等級，筆者5月9日文章B波抄底反彈的好日子5月12日低點15165~5月28日高16889點反彈1730點16天過去了，B波乃針對A波自4月29日高17709點~15159低點跌2550點的反彈波，現在漲多了又變成最大利空，一旦四級封城將導致台股災難，台股5月18日左腳15159點，接著心理準備好迎接右腳低點。

5月12日~18日我們一起抄的底 獲利落跑了喔

科技供應鏈缺貨的情況將在2022-2023年得到緩解，利空直接反應在台積電的股價上，5月12~18日利空抄底斷頭股，這一波漲了1730點10個交易日成大贏家，抄底IC設計股股本小、高獲利，股市先行者抄底天鈺、世芯、金麗科、祥碩、立積、群聯、穩懋、矽晶圓環球晶等股都是5月12~18日跌破季線、半年線嚴重負乖離甚至斷頭股，如今已重回季線之上，挑明了筆者5月9日文章提示的負乖離修正行情反彈圓滿結束了，有人已經落跑，獲利放口袋了。

此時，筆者觀察加權指數20日均線下彎，扣抵高指數區，很多跌深電子股技術面站上20天均線，市場解讀正面，這反而是誘多，該顛倒看顛倒想，為何？筆者一直想釐清一件事，但需等待第6、7月方能解除重複下單疑慮一一釐清，估計此時很多韭菜正正面解讀進場了，實在又讓自己陷入套牢風險區而不自知。

6月空戰陽明、長榮、萬海也是大行情

空戰陽明的機會來了，股市先行者的航運股出脫了，5月28日陽明股價最高112元收108元，6月會如何發展呢？筆者來兵推一下，貨櫃輪旺季往常都是第3季，3~6月則是傳統淡季，還記得3月23日蘇伊士運河擱淺事件嗎？一場意外，反過來造成淡季不淡，現在陽明、長榮、萬海空單被軋的吱吱叫，全數100元以上，5月28日是壓死駱駝的最後一根稻草？此時，陽明的年線21.2元，股價108元真的離開年線乖離過大，代表一波正乖離修正拉回的空戰行情一觸即發？當沖太熱助漲也助跌，還記得5月12爆發違約交割斷頭籌碼鬆動，陽明打回66.6元，而後拉一次大逃命波又急又快穿過105.5元過高到112元，下一步是什麼？6月大戲是多殺多嗎？

端倪與徵兆在於萬海挾首季EPS 9元帶動陽明創新高，但長榮反而在前波100元套牢區無力過高，是不是明顯逃命波？5月28日陽明股價108元年線21.2、長榮96.4元年線31.4元、萬海154元年線36.5元，準備進入乖離修正空戰行情了？航運是否翻版電子股淡季不淡但卻反轉下跌模式呢？貨櫃股價此刻也在傳統淡季創新高，是否比照電子股大跌斷頭清裡戰場？

大陸怕通膨出手打鋼鐵、拜登大手筆6兆美元基建拉鋼鐵，兩強多空對幹，你押哪一邊？我押大陸Q2、Q3打低鋼鐵，讓投資人大買然後第4季大漲特漲。紡織也要有心理準備同步拉回，生技防疫股的操作，3天一波段，短多停利，然後等待下一輪低接，總之，低進高出、高出低進，別戀棧！

費半進入回升行情 電子聽牌 等最後一個利空

今年1月21日台積電突然不妖了，股價最高679元，5月12日最低跌至518元(筆者曾經預言過台積拉回低點517~514元，看到要大買)，台積淡季不淡時節的股價跌掉161元或23.7%，護國神山帶領電子族群下跌籌碼沉澱了，接著要公布半年報了，5月台積電董事長劉德音說「趕上了」，第一季缺芯嚴重，但6月就要趕上了，電子族群正等待一件事情釐清，就是「重複下單」疑慮，市場一批股市先行者正在釐清其嚴重程度，最快也要6、7月才能清楚，但此時樂觀成份居多，為何？

美國費城半導體指數2月16日高點3269點進入A-B-C波修正至5月12日完成點2842點，完整的三波修正，期間B波反彈完成點4月5日高3314點越過起跌點3269點，出現C波低點不破A波低點的「不規則修正之奔走型」修正，此乃大漲特漲的前兆。故台積電絕對會再衝過679元或挑戰679元，因此筆者認為，6、7月當釐清重複下單嚴重程度之後，也是大盤做C波下跌完成的時候，屆時又是一波重新逢低抄底電子股的時候了。

操作別戀棧，勤換股 3~5天就是一個波段單

結論：看到筆者論點陳述之後，相信讀者應該理解到當下的股市，個股多、空同時並存，宜多、空雙做，為何？洛陽紙貴，筆者舉大陸紙價上漲為例，照理講包括華紙、正隆、永豐餘造紙股都會大好，但股價卻都開始出現大M頭之盤頭型態，中國紙業更自今年3月以來全都宣佈停機檢修關門歇業，為何？道理甚簡，各行各業皆然，當低價購得的庫存紅利用完，接著原料價格上漲，漲到下游業者無力承擔，各行各業的股價不跌都難了。做短一點，17709點之後，我們面對的是萬物皆漲的年代，面對通膨壓力下的操作，不宜死抱。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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(中時新聞網)