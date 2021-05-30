台東醫院身心科醫師吳柳樺（左一）照顧病患不遺餘力，疫情爆發後親自前往牧心宿舍替憨兒看診。（台東牧心提供／蔡旻妤台東傳真）

原訂至台東醫院回診拿藥的小娟，是台東牧心智能發展中心學員，因疫情迅速延燒，不宜到醫院，但剛服用藥物的小娟尚在評估期，原本打算視訊評估，吳柳樺醫生竟決定親自前往宿舍，隔著一道鐵門、頂著豔陽，醫師與病人就這樣克難地完成回診。台東牧心感謝台東醫院防疫期間，仍掛念服務對象。據了解，全台東縣近7成緊急精神科急診病患，都由院內2名專科醫師一肩扛下。

頂著大太陽、隔著鐵門，吳柳樺與個案管理師在對談間不斷觀察小娟的反應，或是進一步詢問牧心照顧者湘蘭阿嬤，來往間，吳柳樺最後結論是，此藥物對小娟是有幫助的，藥劑分量會先減少一些，日後請湘蘭阿嬤繼續做紀錄再評估，就這樣克難地完成了回診。

台東疫情爆發突然，牧心表示雖然平時都相當注重防疫，但考量到孩子情形較特別，在防疫期間如何回診，坦言真是件難事。未料台東醫院身心科竟不採用相對安全的視訊診療，而是為了減少憨兒到醫院的頻率，並希望能親自看看小娟，竟派員專程登門看診，直說非常感謝台東醫院醫師的努力敬業，在如此特殊的情況下，仍掛念服務對象。

據了解，台東醫院身心科每月門診人次總計約1000人次，雖然人數多，但病患平均年齡已高達60餘歲（包含兒童青少年個案），大部分都是弱勢族群。而台東縣有身心科的醫院僅東醫、馬偕、東榮、東基4家，專科醫師僅有東榮4位、其餘各院接2位，總共10位，近7成病患都至台東醫院看診，可謂一肩扛下台東身心科病患重任。

(中時 )