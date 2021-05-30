衛生福利部台東醫院接獲台東縣衛生局命令，必須3天清空成為新冠專責醫院，遭該院身心科主任顏銘漢批罔顧病人權益。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

衛生福利部台東醫院接獲台東縣衛生局命令，必須3天清空成為新冠專責醫院，遭該院身心科主任顏銘漢（左一）批罔顧病人權益。（顏銘漢醫師提供／蔡旻妤台東傳真）

衛生福利部台東醫院精神科主任顏銘漢於個人臉書發文痛批，院方26日接獲台東縣衛生局命令，將成新冠專責醫院，必須全院清空，僅僅3天的時間，全院門診、急診、住院全得關閉，衛生局扣著「防疫優先」的大帽子，強制要求台東醫院經營已久的護理之家、呼吸照護病房、精神科急慢性病房全數撤除，根本罔顧弱勢病患及家屬，怒斥「有事部東幹、沒事幹部東」。

對於身心科患者全部送往花蓮玉里醫院，台東醫院邱姓護理長憂心表示，建立醫病關係並非一朝一夕，而是長久以來的信任。患者是她眼中的寶貝，她說，縱然內心有萬般無奈與不捨，仍得在短短2天內完成社工福利資料、病人財務保管對點歸還、PCR檢測、衣藥物整理、備用口服藥及針劑等作業。患者問「阿長，聽說你會再接我們回來，我就放心了」，她回答「當然，等疫情緩解，一定會接你們回來」看著患者從焦慮轉為笑容，心中無限酸楚。

顏銘漢坦言，3月曾接手1名他院轉來的60餘歲男性病患，情緒激躁且無法自理生活，經院方悉心照顧後，情緒及行為逐漸好轉，惟生活仍無法自理，後續媒合至長照機構後，病患仍因吸入性肺炎引發敗血症去世，另他及護理師、都難過不已。顏強調未怪罪機構，但案例凸顯機構人力、能力有限，服務強度不如醫院，更顯示轉院後醫療品質恐被犧牲。

台東縣衛生局回覆，自全台出現本土案例後，中央認定各縣市部立醫院為新冠肺炎專責醫院。衛生局去年已開始持續協助台東醫院轉型，在外縣市確診足跡造訪、縣內出現首名確診後，都積極與縣內各醫院首長開會聯繫討論，近期清空過程中也全力協助轉院，但仍尊重每位醫師的意見。

(中時 )