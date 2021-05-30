屏東縣長潘孟安30日下午特別前往潮州快篩站，除關心篩檢工作外，也為現場每一位辛苦的第一線工作人員加油打氣。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長潘孟安30日下午特別前往潮州快篩站，除關心篩檢工作外，也為現場每一位辛苦的第一線工作人員加油打氣。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州快篩站是屏東首個啟動的社區篩檢站，24日設置後至30日共篩檢747人，其中745人快篩陰性，2人陽性，而PCR檢驗結果681人陰性，66人檢驗中，7天任務宣告完成；屏縣府指出，之後將針對疫調過程中易造成群聚的鄉鎮，如東港、里港等也規畫設置快篩站，分流縣內14家責任醫院的檢測量能。

屏東縣長潘孟安說，潮州社區篩檢站連續7天的快篩過程順利，屏東縣疫情指揮中心在未來疫調過程中，也規畫在可能造成群聚感染的鄉鎮成立快篩站，如東港、里港等，分流縣內14家責任醫院的檢測量能，讓感染源阻絕於社區之外。

但他再三提醒民眾，即使在篩檢過程檢測為陰性，但不保證萬無一失，民眾還是要在平時加強相關防疫措施，提高警覺。

潘孟安30日下午特別前往潮州快篩站，除關心篩檢工作外，也為現場每一位辛苦的第一線工作人員加油打氣，他說，屏東縣疫情指揮中心將於下周第2波疫苗到位後，陸續開放第二線人員施打，包含警消人員、基層診所、各鄉鎮衛生所人員等。

他強調，全台疫情仍嚴峻，提醒民眾在未來每一天仍應確實遵守所有防疫措施，非必要不出門，保護自己也保護他人。

(中時 )