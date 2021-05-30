史上最萌的旺旺浪味仙來了，浪味仙夢幻粉色新登場，在疫情漫長的居家生活中，絕對可療癒大家的心、滿足挑剔的味蕾，不少網友也評價：「根本太欠買！」
宜蘭食品表示，浪味仙口味造型一向多變，過去推出過起司海苔、椒香豆腐、肥腸茄香煲、特黑鹽味，及經典田園蔬菜等口味，好評又熱銷；去年萬聖節也打造黑色神秘的「黑礦鹽」，跟紫色迷幻的「輕鹽」兩款限定色，質感倍增又時髦，在網路上討論度極高。
繼上回萬聖節後，浪味仙這次在疫情期間，全新推出粉色玫瑰鹽口味，清淡的鹽味，吃起來爽口、不死鹹，又帶有洋芋的味道，宅在家追劇搭配享用，療癒又舒壓。加大版的粉紅色的螺旋餅體，大顆更爆脆，而這次外包裝也採用珍珠粉的質感，適合在IG曬照，是防疫期間在家追劇不能錯過的囤糧零食。
浪味仙粉色玫瑰鹽新口味，即起於7-11、全家、家樂福、大潤發、愛買、惠康、PCHOME、MOMO等通路販售中。
(中時 )
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