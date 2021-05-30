網紅林襄擁有甜美外型、32E傲人上圍，因有些角度神似高雄市議員黃捷，讓她被封為「兇版黃捷」，今年2月還進軍啦啦隊，正式加入樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls」，不時在網上放送養眼辣照的她，近日教學怎麼心機穿泳衣，大膽穿法直接露出南半球，火辣破表。

林襄日前在IG貼出一系列比基尼照，表示要教大家如何拍出泳衣寫真心機照，不藏私地分享拍寫真的2個小技巧：「1. 泳衣偷偷往上拉，2. 泳褲拉到盆骨的位子」，並強調這種穿法僅限拍照不適合玩水。

林襄泳衣心機穿法太犯規。（圖／翻攝自IG）

照片中，林襄穿著粉色比基尼，示範把泳褲拉到盆骨的位置，果然有把腿拉長的成效，而上身的穿法更是犯規，雄偉上圍幾乎炸出，南半球整個失守，加上胸下刺青，看起來更是撩人，讓男粉看了狂噴鼻血。

林襄曬出教學後，不少好友就被釣出留言，同為樂天女孩的陳伊第一個笑問「為什麼不好好穿泳衣」，副隊長筠熹也回應「好好穿不可以嗎？」巫苡萱則笑稱「我比較喜歡比基尼穿好的樣子，不過要不穿好要胸部大的才能辦得到啦」，泳衣的心機穿法，意外引發一票女神熱議。

(中時新聞網)