許書豪日前親手烹調牛腩，老婆品嚐後大讚非常好吃。（翻攝許書豪IG）

許書豪日前親手烹調牛腩，老婆品嚐後大讚非常好吃。（翻攝許書豪IG）

許書豪日前親手烹調牛腩，老婆品嚐後大讚非常好吃。（翻攝許書豪IG）

許書豪近日宅在家中防疫並研究做菜，不時在社群網站分享美食照，令人食指大動。許書豪做的每一道菜都由老婆試吃，她直呼他手藝好，美味菜色都該列入「老公招牌菜」；許書豪幽默自嘲希望疫情趕緊控制，不然就要轉行了，並向粉絲喊話：「提醒我，在家也是要運動的，世界看好了！只示範一次、兩個禮拜不變胖。」

許書豪還將料理過程拍成影片，「以前我會一直盯著食譜，現在做菜比較憑感覺」。他跟老婆1、2周補貨一次，盡量選在超市剛開門或快關門、人潮最少的時間去。這波疫情影響他5場演出，原訂日前舉辦的音樂會也已延期，許書豪說：「目前暫定延至7月中，可是現在看起來好像也是『凶多吉少』。」擔心延後仍無法如期舉行。

對於近幾周因應防疫減少外出，許書豪坦言每個人長時間待在家裡一定會越來越憂鬱、想出去玩，「但只要想想前線醫療人員在幫我們擋著，我們還能待在家裡，是一件很幸福的事」，就應該打消想出門的念頭，自律地好好照顧自己和家人，別增添醫療負擔。

(中時 )