政府疫苗政策轉向？針對近日有企業、宗教團體、地方政府或民間組織表達申請疫苗採購捐贈相關議題，總統府發言人張惇涵今晚表示，總統府表達感謝並歡迎，希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定。

蔡英文日前表明，疫苗要由中央政府跟原廠簽約才能進口，引發各界罵聲不斷，連網紅「館長」陳之漢連日都在直播中對政府開砲，昨晚呼籲政府盡快採買國外疫苗，不要堅持用國產疫苗，否則就坐實了民進黨想藉由國產疫苗取利的陰謀論，而民進黨也將結束執政。

張惇涵今晚提三點說明：

一、關於近日企業、宗教團體、縣市政府或民間組織尋求疫苗供應來源，總統府表達感謝並歡迎。政府各相關單位一直全力加速推動外購疫苗到貨期程，也希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定。總統府強調，政府只有全力為國民健康把關的責任，沒有所謂刁難問題。

二、對於相關申請案件，以及審查的進程，蔡總統及行政院蘇貞昌院長請中央流行疫情指揮中心必須全力投入處理，必須儘速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助。而指揮中心也明確表達全力投入、提供協助的立場。

三、疫苗攸關國民健康安全，政府必須對疫苗安全負最大責任。因此，疫苗進口、通路配送，乃至後續接種，相關的安排及合約的簽訂情形，政府都必須有充分了解，並提供必要協助。政府的立場是，一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。

(中時 )