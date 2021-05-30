疫情嚴峻，但仍有不少民眾不理規定硬是群聚玩樂；1名丈夫日前趁著假日回到岳母家探望妻小，卻發現家中擠滿鄰居和其他親戚的小孩，小小客廳中竟塞下高達14個人，全部沒有戴口罩，他勸說妻子、岳母遭對方認為大驚小怪，最後只好當眾威脅要通報1922，全數人才不歡而散，他則痛批「若真的造成破口，疫苗有得買，後悔藥沒得買」。

1名丈夫在臉書「爆怨2公社」表示，他的老婆與孩子日前回到娘家放假休息，他某日趁著休假回到娘家，推開門卻發現家裡面「像是開趴」，他一家3口加上連襟一家6口，還有對面鄰居一家3口，與岳母、阿姨2人，小小20坪左右的客廳內竟擠滿14個人，不但沒有維持社交距離，更沒有人戴起口罩。

1名丈夫日前趁著假日回到岳母家探望妻小，卻發現家中擠滿鄰居和其他親戚的小孩，小小客廳中竟塞下高達14個人。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該丈夫說，他當下看到此場景馬上氣炸，與妻子在廚房商量要帶孩子回自己的家，卻遭對方認為大驚小怪、小題大作，妻子完全不理會他，而他找岳母商量也是同樣結果，最後他只好威脅要打1922通報有群聚，家裡的一夥人才各自離開、不歡而散，他直呼「我這一次得罪一票親戚，若這次沒事的話，我黑也無妨，但若真的造成破口，那真的為時已晚，疫苗有得買，後悔藥沒得買」。

許多網友紛紛讚賞原PO的防疫態度，留言「你是對的，但是也有看不到的時候，小孩可以自己顧就帶回家吧」、「比扯鈴還扯！現在還有很多人都認為無所謂，這些人不付出代價永遠記不住」、「「自家人就算了，居然還有鄰居，破口就是這樣來的」。

(中時新聞網)