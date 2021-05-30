雲林縣降雨，北港溪等河流水量獲得挹注。（張朝欣攝）

雲林縣30日出現期待許久的長時間降雨，其中西螺鎮與口湖鄉降雨量突破100毫米，全縣有10餘鄉鎮市超過50毫米，稍解缺水情況，湖山水庫30日至少有10萬噸水進帳，但還是不足因應整體水情，民眾仍需持續節約用水，才能度過此次的缺水問題。

雲林縣28日起開始降雨，但時雨時停雨量有限，30日一大早西螺、虎尾、斗六等地區雨勢最大，下午雨勢移至沿海台西、口湖、北港地區，各鄉鎮市平均降雨量約50毫米，為久旱的雲林縣稍解缺水之苦。

雲林縣政府水利處處長許宏博表示，30日的雨勢比前2天還大，可緩解農作物的缺水問題，民生用水也獲得一定程度的挹注，31日還有1波雨勢令人期待，不過古坑、斗南等山區降雨量仍不足，因此大家還是要節約用水。

許宏博說，面對現今的極端氣候，可能在短時間內出現強降雨情況，為了避免低窪與易淹水地區出現水患，縣府已做好超前部屬，提早完成縣內各式水防設施的整備工作，在各鄉鎮市完成128台移動式抽水機預布工作，各單位亦做好防汛準備嚴陣以待。

湖山水庫管理中心主任李炎任指出，水庫28日進帳約10萬噸、29日約8萬噸，30日至少有10萬噸，不過目前水庫每天出水量約15至16萬噸，這幾天的雨量只是緩解之前的嚴重缺水，並無法完全解除缺水危機，有賴大家繼續節約用水。

李炎任說明，湖山水庫的水源主要引自清水溪，集水區為雲林縣古坑、草嶺，嘉義縣梅山、阿里山，以及南投縣竹山等山區，因此希望未來幾天的降雨能集中在這些區域，才能有效為水庫挹注水源。

(中時 )