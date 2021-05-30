有些女人對男人特別有一套，生肖運勢網站「娛樂妍妍」分享，生肖屬鼠、蛇、馬的女人嘴巴很甜，外表又非常吸引人，而且她們觀察力很強，能讀懂男人心，撩人手段非常高明。如果有她看上的對象，不知不覺就會落入她設下的陷阱，深深的被吸引，甚至反過來展開追求。

▍1.生肖鼠

屬鼠的女人通常都擁有出眾的外貌，舉手投足散發出迷人、性感的魅力，她們不會刻意搔首弄姿，卻很懂得如何讓男人愛上自己，會製造出偶然相遇的機會，聊天時適度的語帶保留，勾起對方的好奇心，非常會打心理戰術。所以如果她們有感興趣的對象，往往能夠立刻引起對方的注意，撩得對方心癢癢，甚至會反過來展開追求，手段非常高明。

▍2.生肖蛇

屬蛇的女人散發一股鄰家女孩的氣質，尤其她們的眼神充滿無辜的感覺，往往能引發男人們的憐愛。當屬蛇的女人遇到感興趣的對象，她們會觀察對方的喜好，默默付出，展現細心、貼心的一面，卻不會輕易表態，只會用水汪汪的大眼看著對方，讓對方不知不覺就對她動心，主動開口表白。

▍3.生肖馬

屬馬的女人長得漂亮又很懂男人心，她們完全掌握男人的心理，如果有感興趣的對象，她們會像朋友一樣跟對方相處，在兩人開心打鬧的時候展現任性、可愛的一面，在對方低潮的時候給予安慰，傾聽對方的煩惱，還會提出許多有用的建議，時間久了對方會漸漸習慣她的存在，某天會驚覺自己已經離不開她了。

(中時新聞網)