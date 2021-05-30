高雄市民政局與左營區公所人員到左營區哈囉市場宣導簡訊實聯制。（高雄市民政局提供／林瑞益高雄傳真）

近期發現新冠肺炎確診者的足跡百分之70至80％在傳統市場，菜市場儼然成為整個疫情流行期間的熱區。高雄市經發局、民政局及各區公所人員30日到各菜市場宣導防疫工作，並拉起封鎖線，避免菜市場成為防疫破口。

為確保民眾消費安全，30日由經發局長廖泰翔、民政局長閻青智兵分二路，帶隊赴人流較高的武廟、哈囉及瑞興等10處市場稽查，稽查攤商與消費者民全程佩戴口罩的落實情形，並要求市場應確實執行實聯制及人流管制措施，以免成為防疫破口，若無法配合者，將要求停止營業。

經發局長廖泰翔指出，41處公有市場均已建立實聯制，多處市場也已經配合拉起封鎖線管制出入口，不過仍有民眾貪圖方便，從封鎖線下方進入，經發局已要求市場加派人力勸導管制。

同時，也全面要求市場啟動實聯制與人流管制等防疫措施，即日起將先針對人流高之市場加強稽查輔導，遲未改善者將要求停止營業，杜絕新冠肺炎疫情傳播風險。

經發局長廖泰翔表示，5月27日行政院已公告相關紓困措施，包含無一定雇主的自營業者、小攤商及勞工，將發放每月1萬元、最高3個月的補助，經發局也將公有市場租金減半，盡可能減少疫情對攤商的衝擊，呼籲自治會及管委會務必配合執行相關防疫措施，避免遭到強制休市而影響生計。

民政局長閻青智說，從疫情流行趨勢來看，傳統市場防疫工作是重中之重，提醒民眾到市場要分流採買，避免群聚減少接觸，建議採買份量一次購足，做好實聯制、維持社交距離，及戴口罩等公共衛生措施。

(中時 )