【LIVE直播】 鋒面過境！梅雨報到 石門水庫即時影像。

石門水庫已長時間未有大量雨水注入，中央氣象局預測29日晚間開始連續4天會有明顯雨勢，30日下午6時已累積超過63毫米，令民眾感動直呼「解渴」，水利署北區水資源局副局長郭耀程也感嘆的說是今年首見的豪雨量。

郭耀程表示，石門水庫30日自下午約3時才明顯降雨，因集水區範圍很大，水入流需時間才會有效果，所以目前水位沒有顯著上升，是短期正常現象，但截至下午6時累積高達63.1毫米，高義站甚至逼近三位數，已突破98毫米，期盼往後幾天也能如期降雨。

(中時 )