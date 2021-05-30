苗栗南庄山區30日下午至傍晚6時已降下80釐米雨量，將替田美堰帶來可觀水量。（謝明俊攝）

苗栗30日因梅雨帶來鋒面，全縣從下午以後都有明顯降雨，至傍晚6時止，鯉魚潭水庫集水區降雨平均達70釐米以上，三義最多達93釐米，對枯旱已久的水庫進帳不少。而永和山水庫上游南庄山區，以及明德水庫集水區中午後降雨明顯，都有超過80釐米的降雨，預估將有超過百萬噸進水。

這波梅雨鋒面帶來苗栗近半年來難得的降雨，30日中午以後，降雨持續增加，其中降雨最多的三義，接近1百釐米，另外，卓蘭、大湖、泰安等鄉鎮都有近70釐米的降雨，這幾個鄉鎮都屬於鯉魚潭水庫的集水範圍，水庫將有機會補進百萬噸以上水量，不無小補。

至於永和山水庫及明德水庫集水範圍，包括南庄、獅潭及頭屋地區至中午以後，才有較明顯的雨勢，至晚間6時止，南庄及獅潭降雨量都高達80釐米，頭屋也有62釐米。對2座水庫的補充儲水有相當大的助益。

關心水情的鄉親，30日上午紛紛前往負責供應永和山水庫水源的田美堰查看，一度見到南庄加里山頭籠罩著厚厚烏雲，雨卻下不來，鄉親們急得直跳腳，下午，南庄終於降下滂沱大雨，鄉親才忍不住歡呼起來。

由於旱災中央災害應變中心先前決議，至5月31日前若水庫集水區累計平均降雨量未達100毫米以上，預定自6月1日起，原頭份竹南地區分區供水區域，將延長停水時段8小時，停水時間由原訂停水日凌晨0時提前至前1日晚間10時開始，復水時間由0時延後至上午6時。是否延長？將視明後天雨量而定。

(中時 )