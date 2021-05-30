全台疫情嚴峻，雙北相繼傳出有封城的可能性，近日也進行四級警戒擴大管制的兵推，針對雙北進入4級警戒後，花蓮縣長徐榛蔚今也罕見地說，花蓮已做好準備，若雙北升到第4級警戒，將封鎖台8、台9線，花東合作將成本降到最低。

花蓮迄今累積31人染疫，目前有來自萬華親戚家族群聚造成11人染疫、遠傳門市女客服與顧客共2人、前往北部就醫染疫的家族，共5人確診，台南家族群聚4人、及天佑帽行業者2人等確診案例。

由於雙北疫情並未好轉，為做好提升4級防疫警戒準備，新北市政府29日宣布新修正的「社區感染擴大管制計畫」，台北市政府30日也舉行升第4級警戒擴大管制的內部兵推演練。

媒體今在花蓮縣防疫記者會上詢問，花蓮感染源多來自北部，若雙北宣布進入4級警戒，勢必有北部人往花蓮流竄，縣府端目前有何應變措施，對於跑到花蓮的民眾，將如何嚴格控管？

徐榛蔚回應，若雙北疫情持續擴大，將疫情警戒提升到4級，花蓮已做好準備，在北端台8線中橫公路與台9線蘇花公路、南端與台東合作，採取封路措施，這是成本付出最低的方式；不過一旦成為此狀況，各行各業受創將會更加嚴重，還是呼籲大家共同防疫，從自身做起，減少移動的機會，「沒有人是局外人」。

(中時 )