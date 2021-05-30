面對疫情衝擊，本月31日中央紓困條例4.0將在立法院進行3讀，30日13個縣市長透過視訊會議提出抗疫需求與建議，雲林縣長張麗善強調中央統籌購買疫苗在國際間窒礙難行，透過地方政府與藥商合作較容易取得疫苗，「買得到、打得到，有疫苗，就是好疫苗」。

張麗善表示，會議中大家討論紓困4.0地方政府的需求、防疫物資的整備，以及中央防疫政策中地方實際執行上的困境。就雲林在地方執政的經驗來看，中央各部會的紓困政策確實存在一些思慮不周之處，提醒中央政府紓困經費得來不易，一定得用對地方，資源配置如果不審慎，花再多錢都解決不了問題。

張麗善說，雲林對中央紓困4.0的8大具體建議包括：補助金額要一致，目前紓困補助金額不一，針對弱勢者、農漁民及受影響行業從業人員補助金額應一致。紓困範圍再擴大，除去年原紓困對象外，應該擴大範圍紓困。

另外還有，家庭防疫補貼要老少平等。勞工紓困貸款加碼至30萬。數位學習資源平等。建議農委會立即推動短期葉菜類田間耕鋤作業輔導措施。設置永久性冷鏈倉儲。

張麗善強調，「有疫苗，就是好疫苗」，到目前為止，才進口不到100萬劑疫苗，造成疫情擴散難以收拾，民眾人心惶惶，可見中央流行疫情指揮中心統籌來購買疫苗，在國際間是窒礙難行的。

張麗善認為，透過地方政府與藥商合作，擁有廣大的商源，較容易取得疫苗，因此她呼籲，買得到、打得到，有疫苗，就是好疫苗。

(中時 )