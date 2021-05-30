全台各地持續抗疫，明星也紛紛送暖，王彩樺日前買了麵包、咖啡給醫護人員當下午茶點心，還不忘抄心經為醫護、警消等第一線人員祈福，但她說「我已經抄心經將近8年，第一次邊抄邊流淚，每天看到越來越多人染病離世，相當不捨和心疼」，也感謝醫護人員的辛苦，「在這麼危險的情況下，願意去幫助每個人，他們的愛真的很偉大，都是美麗的天使，希望大家不要再增加他們的負擔」，並在臉書發文喊：「我不知道我可以幫上什麼忙，除了盡量不出門、防疫做好，再來就是念經、抄經、祈福。」

王彩樺與2位寶貝女兒一起在家跳舞。（王彩樺提供）

王彩樺說這是她出道30多年來第一次遇到這麼嚴重的狀況，除了即將播出的八點檔《黃金歲月》，因為她是前期要角，目前才不到7集存檔，所以現在每周大概會進棚拍攝1、2天外，「外景都取消了，就只有棚內的拍攝，有做好人數控制，現場也都有量體溫、戴口罩，除了正式拍攝才會拿下來」，其他活動、節目都是停工狀態，「健康平安守護台灣最重要，我覺得錢再賺就有，大家就省著點撐一下，沒有健康的身體什麼事都沒辦法做，先讓政府把事情處理好，我們就乖乖照著規定走 」，也擔心自己拍戲風險高，之前已和老公自費去打了AZ疫苗，6月21日準備打第二劑，不忘呼籲「有機會的話，趕快先打疫苗，至少有一些保護力，這樣就會比較安全一點，然後防護措施再做好」。

王彩樺曬辣照讓大家養眼。（摘自臉書）

她也分享自己有趣的居家隔離生活，除了追完宋仲基主演韓劇《黑道律師文森佐》外，也跟2位女兒一起跳舞，大女兒庭庭還看網路教學影片煮了義大利麵給，她笑曝「我都不知道她那麼厲害，全家人都說好吃」，有時也會來PO美照療癒一下，不忘曬出多張辣照，讓大家養眼一下。雖然在家久了有點悶，但這段時間也讓之前行程滿檔的王彩樺多了跟家人相處時間，「現在這樣也很好，難得有空全家人一起在家，現在就是能不出門就不出門，把自己先顧好」。

(中時 )