新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗需求迫在眉睫，指揮中心發言人莊人祥今天證實，衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞兩家國產疫苗廠完成合約簽訂，每家採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑。

高端疫苗今天發布重訊指出，已經與疾管署簽訂新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗採購合約，莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時證實，疾管署28日不僅與高端，連同聯亞也完成簽約，兩家合約相同，都是採購500萬劑，再加上500萬劑開口合約。

換句話說，中央採購國產疫苗數量最多可能達2000萬劑。疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中也表示，去年已完成國內疫苗佈局，第一是爭取國內代工授權製造，第二是向國外藥廠採購疫苗，第三則是發展國內疫苗。

陳時中坦言，向國外訂購疫苗可能是最快的取得途徑，但若無其他路線，如國產疫苗廠商等輔助，國內未來取得新冠肺炎疫苗就會受制於國外藥廠，所以國內藥廠製造疫苗也很重要。

中國附醫感染管制中心副院長、聯亞新冠肺炎疫苗臨床試驗計畫主持人黃高彬表示，因應指揮中心要求應由第三方的公正單位進行疫苗效價保護力驗證，交付給中研院分析結果，高端預計6月初可送交檢體，聯亞預計於6月中送交，預估兩家疫苗廠最快6月底提出申請緊急授權。

(中央社)