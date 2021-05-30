YouTube頻道擁有82萬訂閱的中醫師「77老大」，以輕鬆、逗趣的風格吸引不少粉絲，疫情嚴峻時期也不忘傳授一些防疫小撇步，除了之前的簡單按摩穴道及養生茶增強免疫力外，近期又推出防疫小教室系列影片，提醒其實生活上一些視為理所當然的小事都有可能讓病毒找上你，並且教大家如何讓自己遠離這些危險，簡單區分成3個階段，分別為出門前、出門時以及回家後，以下整理出10點。

1.穿著素面衣物，不要太多吊飾。

2.如果口罩與臉部有太多空隙，記得改造後，戴上口罩再出門。

3.戴上一瓶隨身酒精。

4.接觸任何陌生物品之後的每一次，都要酒精清潔。

5.不在家或者公司以外的地方吃飯。

6.盡量不去揉眼睛。

7.抽菸者洗手完再抽菸。

8.回家立刻洗手、洗臉、洗眼鏡、洗頭、洗澡。

9.口罩一定要包好丟棄，保護自己也保護他人。

10.衣服當天洗，或噴酒精掛陽台。

影片中也提到，在大家對疫情的緊張氣憤下，都應該提高自我的保護意識，這也是對這次疫情能夠最簡的做出最大的貢獻的方式，希望大家能夠把自己照顧好，也才有能力可以照顧更多的人，畢竟魔鬼藏在細節中，相信只要大家多努力一分，就能讓疫情減少一分，不要讓第一線的防疫人員孤軍奮戰，我們應該要成為他們的後盾。

有中醫師背景的她，也曾在影片中討論過「清冠一號」，強調「清冠一號」的10種藥材配方是治療的處方用藥，不是用以預防的功能，「大家不要自己去亂配，這跟你高血壓吃的藥、心臟病吃的藥類似邏輯，是治療用的，你提早吃沒有任何預防的效果；還可能因為它本身比較寒涼，亂吃會腹瀉、身體很冷、乏力等等。」

除了基本的防疫知識外，77老大也建議大家，若有自己的中醫師，可以詢問醫師適合自己體質的防疫茶飲，他也提供一款較溫和的配方，不須花費昂貴費用，使用價格較便宜的黃耆5克、麥冬5克、五味子5克、紅棗3克、枸杞3克。先將藥材洗淨後，用600 c.c.的水煮滾後，加入藥材煮5分鐘即可。如此便可養氣顧氣、補血養生。或是平常在家就可以自我按摩穴道，包括「足三里穴」和「關元穴」，每天3分鐘可以調理脾胃、補氣注陽、扶正祛邪，幫助身提增加保護力，其中「足三里穴」是位在膝蓋下方，約4指幅寬的脛骨外側。「關元穴」則在肚臍下方約3指幅處。

清冠一號抗肺炎有奇效？！預防病毒最好的辦法是？【77老大】

(中時 )