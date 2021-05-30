全國三級警戒延長至6月14日，台北市今天進行四級警戒兵推，何時要封城備受關注，台大癌醫中心醫院副院長王明鉅表示，目前三級警戒有一定的效果，若能做好大量的社區篩檢，以及更多、更快的確診輕症收納，才能夠在不封城，且繼續上班的狀況下撐到10月。

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面對外界關注現在是否該封城，王明鉅今(30)日在臉書表示，企業界充滿了憂心，有朋友都告訴他，他們手上滿手訂單，今年本來是非常大好的一年，但因為目前台灣的嚴重疫情，他們非常擔心如果升級到四級，訂單就會立即被競爭者搶走，而且恐怕很難再搶回來，未來公司的大好前景立即就會反轉，甚至前途堪慮。

王明鉅指出，在不封城的三級警戒下一定要有下列2點配套措施：

一、必須盡可能減少感染者的人數。

二、對所有的感染者，必須作好分流，讓有限的醫療資源，集中在最需要照護的中重症病人，與惡化到要插管用呼吸器的病人身上。

王明鉅強調，一定要做到大量的社區篩檢，與更多、更快、更安全的確診輕症收納，才能夠在不封城，且繼續上班的狀況下一直撐下去，並減輕醫療重擔撐到10月，屆時全台民眾有6成以上都打了疫苗後，每天有數百人確診的狀態才會真正結束。

(中時新聞網)