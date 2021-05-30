本土新冠疫情不見趨緩，指揮官陳時中今（30）日表示，除了採購外國疫苗外，國內若能自主生產疫苗，一方面可避免採購受制國外因素，也能達到進一步的防疫自主。同時，今天下午4點59分時，高端發布重大訊息，表示已在28日和疾管署簽訂採購疫苗的合約，並引起其他網友熱議。

上櫃公司高端疫苗（6547）於今（30）日下午4時59分許發布重大訊息，表示已和衛生福利部疾病管制署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。

有網友發現這則消息後，在PTT上以「中央剛硬上高端疫苗1000萬劑？」為題發文指出，「萊豬至少還會上立法院表決，疫苗說買就買！ 有沒有這麽認真，週日下午4點59發公告？？？我們還有幾集可以逃？」

同時，這則消息也引起網友們熱烈討論，「笑死，說買就買，好爽喔」、「噁心，真的很噁心」、「噁心…非常噁心的DPP政府」、「政府可以採購這種東西嗎？」、「這個政府還要人民活嗎？？？」。

甚至還有網友則開始討論起股價，「只剩我手上沒6547？」、「快進場啊，某支股票明天等著漲停囉」、「明天又要漲停了」、「讓股價再飆高一會兒」。

(中時新聞網)