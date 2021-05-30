KIMIKO（上）與老公的在家做高難度運動。（經紀人提供）

舞蹈女神KIMIKO去年升格當新婚人妻，與老公K哥（王家玄）從相識半年到步入禮堂，夫妻兩友愛的互動模式深受網友喜愛，近期疫情持續蔓延，KIMIKO也將所有教學都改成遠程線上教學，這個月都是在家WFH，不定時也在臉書分享居家運動，讓大家在疫情期間在家也能保持健康維持身材。YouTube頻道昨天也更新了第一支的Vlog「如何從零開始打造衣帽間」，讓網友直呼：「太療癒了！」

原本KIMIKO的YouTube頻道都是以教學影片為主，這次算是第一次以Vlog的型式和大家見面，被問到為何會突然想要拍Vlog，她表示：「其實頻道開很久了，但以前都不是我在管理，大部份都是把教學影片放到頻道讓學生們可以線上複習，剛結婚時有放過我和K哥之間的相處影片，但那時真的太忙了，就沒持續下去，我算是今年才開始自己在學習操作，所以自己還算是YouTuber界的新人，還要請各位前輩們多多關照，也希望大家會喜歡喔。」

如何從零開始打造衣帽間

(中時 )