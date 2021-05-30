台股從高點17709點下殺到15159點，反彈到上周五(28日)收盤的16870點，多方格局值得期待，分析師表示，短線疫情利空似乎壓抑著盤面，但放眼國際，如果接下來國際間將陸續解封，經濟面是歐美全面回升的局面，台股的電子、半導體產應不至於會缺席，說不定現在的震盪走勢，反而買進好股票的相對低點的機會，而目前強勢的航運、鋼鐵、紡織族群仍有行情，宜掌握布局策略。

倫元投顧分析師錢冠州表示，下半年歐美國家可望陸續解封，儒鴻、聚陽、寶成、豐泰這類成衣、製鞋廠商的業續成長應該是值得期待的，大家可以思考一下，在家被關了3個月之後，會不會想到戶外走走？會不會想去買衣服、買鞋子，這些因解封帶動的消費商機，可以好好研究有哪些標的可以在逢低時承接的。

傳產會強到什麼時候，可能是很多投資人都想知道的問題，錢冠州說，目前貨櫃運價都還持續創新高，而這些貨輪載著大宗物資、電腦、鞋子等等，也代表消費端有明顯的拉貨力道，可以看出國外正在走解封行情，6月10日前將公布5月營收，預期應該仍是亮麗表現，航運股行情應該不會這麼快就結束，從技術面來看，成本低的可以續抱，空手的最好沿著5日線操作。

鋼鐵人在拉回修正一段時間後，上周五也強勢反彈，錢冠州指出，之所以要壓抑鋼鐵價格，就是因為之前鋼價漲太多，怕造成通膨問題，傷害到經濟，但就是因為需求太多，所以價格才一直往上衝，以龍頭中鋼來看，第1季每股賺0.83元，4月單月就賺了0.39元，第2季財報也非常令人期待，他建議投資人在操作上是買黑不買紅，在股價拉回時分批布局，目前鋼鐵與航運族群都可以抱到8月，等半年報出來再做檢視。

至於電子股部分，錢冠州表示，如果接下來經濟面將是歐美全面回升的局面，台灣的電子股、半導體股應該不至於會缺席吧！尤其第4季到了傳產的感恩節、耶誕節旺季，將迎來資訊產品強大的需求，他認為上游產業將優於下游，看好半導體三雄台積電、聯電、世界先進，他以台積電為例指出，在5月份股價不但沒有過高，甚至還持續向下震盪，幾乎來到半年線，不過，外資、投信等法人已在慢慢回補持股，就是因為下半年有蘋果新品上市，而最上游的半導體可望在6月就會開始拉貨。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)