前高雄副市長葉匡時離開高市府後，動態仍備受網友關注，葉匡時現在身為陽明山未來學社理事長，近來他除了出席《前進區塊鏈 產業創新轉型應用論壇》，偶爾也在媒體發表文章，甚或在臉書PO文抒發感想。也許是疫情的因素，他今天(30日)在臉書上發文表示，居家久了，沒事就會去開冰箱，卻又空手回到書桌，並附上「覺得悲傷」4字；不過，他開冰箱這個動作，卻讓網友笑成一片。

葉匡時今天在臉書表示，「居家久了，回復到年少在家的習慣，沒事就去開冰箱，看了半天，又空手回到書桌。」

高雄市議員李雅靜笑說：「是去吹冷氣的概念嗎？哈哈哈哈。」「其實我也會有跟葉副相同的症頭耶，阿母都說我是在吹冷氣呢。」

有一位網友則讚美說，「部長家的廚房好乾淨。」葉匡時開玩笑回說：「領導要求嚴格。」網友也紛紛說，「把冰箱都塞滿滿的，下次葉副就不會有空手而歸的遺憾了。」、「竟然有跟我同樣的習慣，只是看看而已，哈哈哈。」、「哈哈望梅止渴⋯。」、「在瘟疫世代中憂鬱的我們..稍微舒壓一下下～」、「童心未泯，葉副好可愛欸！」、「哈哈哈哈！這個畫面好笑！」

還有一些網友有感而發地說：「大家都是這樣長大的。沒事就去冰箱看一下。」、「剛剛也做了同樣的事！（然後被老婆唸）」、「哈哈哈哈，我也常這樣餒，不開一下沒有安全感。」、「這是宅在家常會做的例行動作。」、「原來大家都一樣⋯。」

(中時新聞網)