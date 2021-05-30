湳底社區第二次採檢總計219人，較第一次篩檢個案多出30人，30日採檢結果出爐，全部陰性。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣至30日止累計確診個案144人，其中水果盤商傳播鏈就占98人，彰化縣衛生局19日啟動湳底社區行動快篩後，採出1名陽性確診，2名陰性轉成陽性確診，29日再次進行大規模篩檢，採檢總計219人，較第一次篩檢個案多出30人，30日採檢結果出爐，全部陰性。

葉彥伯表示，水果盤商傳播鏈發病占彰化總確診人數達68％，鑒於採檢第一次陰性後，還有兩人變確診，病毒潛伏時間不可小覷，鑒於社區生活、工作等高度重疊，再次進行大規模篩檢，包含已第一次篩檢個案189人，此外設籍媽厝里、湳底里及大庭里之果園工作人員有出現發燒、上呼吸、腹瀉、嗅覺異常等不適症狀，都要求家入篩檢，又新增30人。

葉彥伯強調，全部篩檢都採用PCR核酸篩檢，30日報告出爐，呼籲還是要留心健康自主管理。

此外，彰化縣衛生局30日晚間再次公布最新足跡。21日17點30至18點30分，搭乘計程車從台中榮總醫院到彰化市，27日上午9點到9點30分到永靖民有市場，有接觸史要注意身體狀況。

(中時 )