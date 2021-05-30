法國研發多年的「阿斯特30」防空飛彈(Aster 30，也被稱「紫菀」)，在一場北約演習期間，成功擊落超音速的靶機，這是阿斯特防空飛彈首次擊毀如此高速的目標，也顯示超音速反艦飛彈不能再輕易的自稱「軍艦殺手」，現代防空系統有能力攔截。

防衛世界(Defense World)報導，這場演習名叫「強大盾牌2021」(Formidable Shield 2021 )，而演習的內容也相當貼切這個名稱。扮演守方的法國海軍「福賓號」防空驅逐艦，(Forbin,D620)以阿斯特30飛彈，成功擊落了模擬超音速反艦飛彈的靶機。

「福賓號」防空驅逐艦。(圖/法國海軍)

阿斯特飛彈是一種歐洲聯合開發的艦用防空系統，由法國飛彈製造商歐洲地對空飛彈（Eurosam）開發，並且也有其他歐洲國防集團參與，因此也逐步成為法國、英國和義大利海軍指定的防空飛彈。

發射中的阿斯特飛彈，它是由2部分組成，下方是加力器，飛行一段時間後燃料燒盡會脫離。(圖/Eurosam)

阿斯特分成2種，一種是Aster 15，以及Aster 30。兩型差別在於射程，Aster 15是基礎型， 彈體4.2公里，重量310公斤，射程1.7~30公里；Aster 30為增程型，接上一段更長的加力器，彈體全長達到5.2公尺，重量增至450公斤，射程達到120公里。

「福賓號」防空驅逐艦屬於地平線級(Horizon Class)，由法國與義大利聯合開發，全長153公尺、全寬20公尺，吃水5.4公尺，滿載排水量7000噸，具有Selex Kronos多功能主動相位陣列雷達，可稱為「法國神盾」。它的功能也與美國神盾艦相似 ，擔任航空母艦的主要護衛者，並保護它們免受超音速飛彈的襲擊。

(中時新聞網)