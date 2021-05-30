大陸「直播一姐」薇婭因在直播間售賣「古姿與Supreme聯名風扇」，被網友爆出該產品為山寨貨。5月28日，薇婭所屬公司謙尋文化發布說明稱，經過核查，該產品存在授權爭議，向公眾致歉，薇婭本人也轉發該說明道歉，並表示「這是永遠銘記的教訓」。隨後，「薇婭就售賣山寨Supreme聯名商品道歉」一事，衝上了微博熱搜，閱讀量達4.7億。

據《中國證券報》報導，5月14日，帶貨女王薇婭正常開播賣貨，當日的產品清單中，一款名為「古姿掛脖風扇Supreme聯名」的商品，售價198元（人民幣，下同），在直播間開賣。當日的直播重播中，薇婭在介紹產品時表示，這是正版的古姿與Supreme的聯名風扇，並多次強調此產品是「正版」。

隨後，有博主質疑，該聯名商品為山寨貨，「Supreme不會和國產做任何聯名，有的話早就鋪天蓋地了，價格也不會是198。這個IP早前已被被義大利搶註，授權國內一些非法合作。」

半個月後的5月28日，薇婭所在公司謙尋文化在官方微博發表聲明致歉，表示公司已聘請專業知識產權律師參與未來相關產品的評估，該產品已停止售賣。購買的消費者可申請只退款不退貨，同時表示，公司和古姿都難以從法律層面進行維權，這是值得被銘記的教訓。

(旺報 )