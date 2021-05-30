艋舺茶室文化擁有百年歷史，老司機砲哥接受《中時新聞網》訪問，驚爆消費潛規則。（照片/《中時新聞網》資料照、游定剛 拍攝）

北市萬華區著名的娼寮，藏身在隱密巷弄裡，擁有百年歷史的阿公店、茶室文化，近日因2名在茶室上班的小姐確診，全台疫情一發不可收拾。而披著神秘面紗的艋舺聲色文化也浮上檯面。老司機砲哥接受《中時新聞網》訪問，驚曝阿公店內小姐玩很大，會讓男人流連忘返的地方。

茶室小姐濃妝豔抹、打扮花枝招展，在店外熱情拉客人。（照片/《中時新聞網》資料照）

位在北市西園路一段至梧州街、三水街一帶，除了有茶仔店巷，及七彩霓虹燈閃爍的特種行業奇景，與一旁的艋舺夜市形成強烈對比。每天下午三點後，這裡的姐姐、妹妹們湧現，店門口各就各位，尋芳客穿梭巷弄裡，上班的小姐各個打扮花枝招展、濃妝豔抹，雖幾乎都是年過半百的阿姨，卻都保養得宜，裙子比誰最短、高跟鞋一個比一個還要高。但在這，比得不是年輕貌美，而是交際的手腕，客人看上眼的，就是進行交易的開始。

茶室裡五顏六色霓虹燈，店外掛著火辣身材美女看板。（照片/《中時新聞網》資料照）

對於許多無力負擔高檔酒店的男性消費者來說，阿公店、茶室可讓他們暫拋開煩惱，身、心解放的地方，店內雖沒有豪華裝潢與擺設，幾張簡單桌椅、木板隔間，包廂裡桌上擺滿家常小炒，讓人有回到家的感覺，深呼吸聞到的，是小姐們濃郁的脂粉味，伴隨少許霉味交雜著。

一、二十年前「伊拉客」大軍來台可說是席捲萬華地區。（照片/《中時新聞網》資料照）

「阿公店」顧名思義就是早年阿公去的地方，老司機砲哥透露，裡頭原本都是超過五十歲的歐巴桑，但一、二十年前「伊拉客」（指主動拉客的飲酒女子）來台後完全變調，當年更在萬華造成一股旋風，可說是大陸女子下海首選地，因只要拉客進來（開番），譬如桌上喝啤酒、洋酒等，總共一萬元，最多就能抽走一半的獎金，對她們來說是趨之若鶩。而讓不少男人會流連忘返的原因，除了價錢便宜，小姐非常敢玩，酒店看得到的，這也可以玩得到。

「伊拉客」大軍憑著高操交際手腕，讓不少男人沉淪在茶室裡。（照片/《中時新聞網》資料照）

「錢賺得多，妳會願意犧牲」砲哥不諱言的表示，這些小姐們只要你去幫她們開番（開桌），就免費跟你睡一覺，對尋芳客來說，有的吃又有得玩，何樂而不為。砲哥進一步分析，茶室是給小費的消費文化，裡頭最常聽到的就是「全都端過來」，一個小姐2小時大概三百塊，但翻台要翻得漂亮，不可能不給小費，又只叫三個小姐，否則包廂裡大家乾瞪眼，三個人去大概都要超過一萬元。

老司機砲哥驚吐茶室上班的小姐，只要錢給夠多，玩得尺度無設限。（照片/游定剛 拍攝）

砲哥提到，有小費的玩法可就不一樣，酒店裡看得到，這裡都能玩，酒店看不到的，這裡也有，譬如當場想演奏樂器、做愛做的事情，反正只要小費出得起，小姐就敢陪你玩。早年在阿公店上班的，幾乎一半都是伊拉客（指大陸女子），現今有不同國籍年輕貌美的女子，像有越南、泰國、柬埔寨、印尼等，她們多半都是無牌、偷渡，甚至是坐鐵殼船來台，用這種方式拚命賺錢。

由於阿公店、茶室隱密性高，隱身在華廈、公寓內，客源各階層身分地位皆有，砲哥透露，不少男人愛上酒店談生意、招待朋友，但去禮服店價錢又太高，反會選擇去專門有越南、柬埔寨小姐的店，每個要帶出場都可以，甚至有的泰國小姐不用錢，小費給的多，一樣陪你玩個夠。

(中時新聞網)