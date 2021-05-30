本土疫情嚴峻，國內已進入第三級警戒，凡是外出就要配戴口罩以免挨罰。YouTuber「大麻煩」日前到台北市各區拍攝影片，檢查路人有無戴好口罩，眼見一名街友沒有口罩，好意上前送口罩卻遭拒，便朝對方附近的地板丟酒精水球恐嚇，影片上架後正負評兩極，有網友認為此舉根本在欺負弱勢族群，「大麻煩」也發文回應了。

YouTuber「大麻煩」25日在頻道上傳新片「新冠三級警戒！深入核心嚇止不戴口罩的害群之馬！全島一命不能大意！」兩名成員有感於確診數飆高，除了到台北市各區勸導民眾戴口罩，還準備摻入75%酒精的水球，如果遇到不聽勸的人，就會把水球丟向其周圍地面當作嚇阻與消毒。當他們看到西門町有個男街友沒戴口罩，送口罩也不被領情，便朝街友附近的地面砸酒精水球，街友最後憤而離去。

大麻煩把酒精水球丟向地板，認為可以達到嚇阻和消毒的效果。（圖／YouTube＠大麻煩）

影片曝光後，雖然有8千名網友支持，但卻造成高達1.8萬網友的反彈，留言區大量湧入批評聲浪，「這根本是站在道德制高點去外面獵巫吧」、「就算是執法人員也沒有權力這樣做」、「這就是所謂的假正義」，大麻煩事後解釋，沒有針對遊民丟水球，而是針對沒戴口罩的人，而且水球裡裝的不完全是酒精，也沒有直接砸在人身上，這席話仍未平息網友怒火，不斷灌爆留言區、甚至檢舉影片。

大麻煩今（30日）再度PO長文，解釋拍片的初衷是強調戴口罩防疫的重要性，「我們只知道要做對的事！影響更多人！」希望善用網紅、公眾人物的力量傳達最快速正確的觀念，帶動大家喝止出門不戴口罩的行為，完全不想理會搞不清楚狀況的酸民言語攻擊，同時呼籲大家尊重跟自己不同聲音的人。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

新冠三級警戒！深入核心嚇止不戴口罩的害群之馬！全島一命不能大意！【大麻煩】

(中時新聞網)