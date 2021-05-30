南投縣府防堵疫情擴散，「草屯社區新冠肺炎社區篩檢」及「埔里鎮社區快篩採檢專案」， 今天共514人篩檢，全陰性。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

南投縣繼草屯東方紅後，今天埔里再爆4例確診個案，縣政府衛生局除在草屯鎮敦和里集會所活動中心、復興里集會所前廣場設立篩檢站，並緊急啟動「埔里鎮社區快篩採檢專案」，今天共有514位民眾接受檢測，快篩出陽性1人，再進行PCR檢測結果為陰性，其餘篩檢均呈陰性。

「快篩陰性不代表沒有染病！」南投縣衛生局強調，民眾仍應持續留意健康狀況，落實防疫。

「草屯社區新冠肺炎社區篩檢」今天在敦和里活動中心旁停車場及復興里集會所廣場辦理2場，由竹山秀傳醫院進行快篩採檢。南投縣衛生局指出，敦和里集會所共篩檢56人，全數陰性；復興里集會所計共篩檢125人，篩檢結果全數呈陰性。

針對埔里今天出現4個確診個案，衛生局啟動「埔里鎮社區快篩採檢專案」，在埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院進行快篩，今天在埔里基督教醫院篩檢231人，快篩結果陽性有1人，隨即進行核酸檢測（PCR），結果為陰性；台中榮總埔里分院篩檢102人，結果全部是陰性。

南投縣衛生局指出，草屯地區在5月31日及6月1日還有2場次的篩檢，上午9點至中午12點，在山腳里集會所及活動中心前廣場；6月1號在南埔陳府將軍廟活動中心，篩檢時間從下午2點到5點。埔里地區自5月31日至6月5日，將進行7場次篩檢。

(中時 )