近日一名旅居伊朗的大陸男子在網上攝製大量視頻炫耀以低價在伊朗買春，遭到伊朗警方調查。事件在大陸網路上引起熱烈討論與批評，相關視頻迅速流傳。中國駐伊朗發文警告大陸公民出境旅遊應尊重當地風俗、宗教信仰與法規，注意個人言行修養。

伊朗媒體《伊朗國際》(Iran International)報導稱，有一名居住在伊朗的中國公民在網上發表大量視頻，於社交媒體上廣為流傳。這些視頻顯示他與許多伊朗女性約會，並聲稱「只要50美元，就可以做任何事」，藉此吹噓能以低價與這些婦女進行性交易。

伊朗警方新聞辦公室負責人科斯拉維(Ahmad Khosravi)表示，執法部門已透過2個不同的專案部門同時展開調查，他沒有說這名中國人住在伊朗的哪個地區。

伊朗是個宗教力量極強的國家，伊斯蘭法律與一般社會觀念都禁止婚外男女關係。報導表示，這名大陸男子所拍攝的視頻在網上開始流傳後，伊朗警方介入進行調查，該大陸男子將網上視頻撤下，同時發表道歉視頻。

中國駐伊朗大使館發文呼籲，中國公民在伊朗旅行務必遵守當地法律法規、風俗禮儀，尊重不同宗教信仰，注意言行舉止和個人修養。（圖／微博）

中國駐伊朗大使館29日發文稱，近日注意到某中國公民在伊朗旅行時有違背當地公序良俗的行為，並在社交媒體上炫耀，造成不良影響。大使館提醒，中國公民出境遊時務必遵守當地法律法規、風俗禮儀，尊重不同宗教信仰，注意言行舉止和個人修養。每一位遊客都代表中國公民的形象，尊重當地公序良俗，注重綠色環保，珍愛文物古蹟，杜絕亂刻亂畫，都是需要注意的文明素質與修養。

報導說，伊朗自從與美國發生政治爭議後，受到美國在聯合國發動制裁，伊朗轉向尋求中國支持，彼此關係更加密切。但伊朗國內對此亦有不少爭議，批評者認為執政者為爭取中國的支持，出賣了伊朗的經濟利益。

目前正在舉的維也納會談中，伊朗希望能解除美國制裁措施，並恢復伊朗 2015 年與世界大國達成的核協議。

(中時新聞網)