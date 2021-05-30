國內新冠肺炎死亡人數30日破百人，其中有20多人是死後才確診，死因大多為血氧持續下降而不自知，被稱作「快樂缺氧」，一度造成市面上血氧機大缺貨；坊間則流傳1款印度團隊開發的APP，號稱可透過閃光燈照射手指取得血氧值，被警方及台灣APP開發人員痛批不可能，使用者反而會遭駭客取得個人資料，許多訊息恐外洩。

新冠肺炎疫情嚴峻，許多確診者在家中因隱性缺氧，血氧濃度不斷下降而死亡，民眾擔憂因「快樂缺氧」猝死，一度造成市面上血氧機大缺貨；而網路流傳1款有印度團隊開發的手機APP「CarePlix Vitals」，可透過手機鏡頭或閃光燈方式測量血氧，APP聲稱民眾將食指放到手機的相機位置上，約30秒就可到血氧數值。

坊間則流傳1款印度團隊開發的APP，號稱可透過閃光燈照射手指取得血氧值，被警方及台灣APP開發人員痛批不可能。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過印度警方先前就警告，一旦使用者下載並允許所有訪問權限，例如掃描指紋及檢查血氧數值，駭客就能藉此獲得使用者個人訊息，包括通話紀錄、銀行密碼、手機照片等；警方表示，偵測血氧的話還是需要透過血氧儀，該款詐騙的測血氧APP沒有經過任何政府機構認證。

此外，台灣1名APP開發人員也在臉書澄清，利用手機閃光燈量測血氧是不可能的，他說閃光燈是純白光源輸出的裝置，不具讀取功能，手機鏡頭模組目前也無紅外線發射與接收功能，而正常的血氧機則是透過指甲床內紅血球對於不同波長的紅外線吸收差異計算出血氧濃度，必須使用裝置夾在手指上；他強調「量血氧要開定位的APP一定有鬼，手機閃光燈不可能量測血氧」。

(中時新聞網)