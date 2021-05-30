公視、myVideo消防職人劇《火神的眼淚》，29日播出第9、10集精彩最終回，由劉冠廷飾演的正直熱血消防員林義陽，在娛樂城大火中因高層錯誤指揮、加上消防裝備不良，為救人來不及逃生而因公殉職葬身火海，網友揪心哭爆，事後還官官相護、將火災責任推給消防基層，更是令許多觀眾氣到揚言砸電視。在觀眾瘋狂敲碗下，製作人湯昇榮在直播中鬆口「應該會有第二季吧」，不僅主創團隊們忍不住拍手歡呼，網友也紛紛叫好！

湯昇榮除了鬆口會有第二季開拍計畫，今受訪時坦言公視已經找主創團隊聊過、詢問意見，並透露他其實也想拍《火神的眼淚》電影版，內容可能是延續性的故事或者前傳或是切出一個段落故事，劉冠廷飾演的「林義陽」也比較有可能在電影版順理成章回歸，「只是還不知道去哪裡找錢！」

《火神的眼淚》主創團隊在最終回後映後直播、隔空團聚。（摘自臉書）

不僅網友希望「林義陽」在第二季中可以再現身，湯昇榮昨在映後直播中也坦言希望義陽可以回來，但還要想辦法如何才能讓已經殉職的他回歸，劉冠廷聽了搞笑接話：「八點檔就可以回來啊！」並笑言「其實我是雙胞胎，我有寫在我的角色功課中」，開完玩笑後，又不忘強調「一切還是以戲為主啦」。溫昇豪也幫忙發夢建議：「找國勝學長（鄭志偉飾）觀落陰啦！可以交換靈魂，或乩身上身！」

身為「領便當」代表、害觀眾哭成淚海的劉冠廷，在映後直播中笑說：「你們要好好保重，不然就要下來找我了！」也坦言感覺很奇妙，「領完便當，再看完後面那些戲，看了很不捨」，他很謝謝大家一起完成這部戲，這是一段很開心也很棒的體驗回憶。他30日也在臉書謝謝劇組讓他體驗消防員的生活，覺得身為演員很幸福，並有感而發地說：「那些正在前線作戰的消防醫護人員們你們真的很偉大，辛苦了！加油。雖然不知道烏雲什麼時候會散去，但心裡始終還是要保有一顆小小的太陽」。

劉冠廷（左）、陳庭妮在《火神的眼淚》才組甜蜜「羚羊CP」，最終回卻令觀眾哭成淚海。（摘自臉書）

《火神的眼淚》主創團隊可望在第二季再次合作。（製作人湯昇榮提供）

林柏宏飾演的張志遠，在最後幾集劇情中因PTSD發作的痛苦糾結、又墜落貨梯井險些喪命，同樣令觀眾心疼，他坦言是「爆哭」看完最後兩集，直播時笑說自己「哭到爆炸」，聽到製作人宣布會有第二季，也讓他直呼真是太期待了。而一向關懷社會議題的溫昇豪在播完最終回後，不忘提醒大家「少點本位主義，更多同理心」。

陳庭妮30日也在臉書專頁上表示，「《火神的眼淚》把我們聚在一起，彼此關係從零開始，經過這趟旅程，整整半年，我們從昨天這般，一起蛻變為浴火鳳凰，成了真正的兄弟！」、「沒當過兵的我，一直很好奇那種男性之間，只要一聚在一起，就忍不住要憶當年的那種關係，謝謝有你們，彷彿出生入死般的一同努力、奮鬥，留下讓我以後也可以跟你們講一輩子的回憶。戲散人不散，雖說戲裡分隊少了一位，但現實生活，真正的一個都不能少，在這裡。同安分隊每一位，我愛你們，很愛很愛的那種」。

(中時 )