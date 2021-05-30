中國人民銀行（大陸央行）主管的《金融時報》30日刊出一篇評論員文章《未來可能推動人民幣貶值的四大因素不能忽視》指出，近期人民幣匯率有所升值，往前看，既有支持人民幣升值的因素，也有支持人民幣貶值的因素。該評論員文章提醒，未來可能推動人民幣貶值的四大因素不能忽視：

一是美國聯準會退出量化寬鬆貨幣政策。今年第1季，市場對美國通膨回升、美國聯準會貨幣政策收緊的預期較高。以5年期通膨保護債券（TIPS）收益率衡量的通膨預期超過2.8％，創下2005年以來最高點。若未來通膨持續超預期，聯準會很可能收緊貨幣政策，資金從新興市場大幅回流美國，包括中國在內的新興市場貨幣將面臨明顯貶值壓力，需要警惕。

二是美國經濟強勁復甦帶動美元走強。美國疫苗接種較為迅速，市場普遍預期美國疫情將在年內得到有效控制，部分州已宣佈將於近期完全解除疫情期間的防疫措施，重新開放經濟，這支持第1季以來美經濟指標不斷走強。另一方面，拜登政府上臺後，已推動國會通過了1.9兆美元的刺激法案，近日又宣佈了6兆美元的經濟刺激計畫，這將對美國本已較為強勁的疫後經濟復甦提供新的催化劑，帶動美元指數走強，對包括人民幣在內的新興經濟體貨幣帶來貶值壓力。

三是全球疫情逐漸得到控制和供給能力恢復。目前歐美等經濟體疫苗接種進度較快，正在計畫解除國內禁令並重啟開放。前期一度失控的印度疫情也得到控制，新增病例數從高位回落。未來隨著疫苗接種率進一步提升，各國可能會先後形成有效免疫屏障，這將推動全球經濟快速恢復，供給能力明顯增強，形成對中國出口和人民幣匯率貶值的壓力。

四是美國資產泡沫可能破裂，全球避險情緒升溫。受美國大規模量化寬鬆政策、疫苗接種、經濟復甦等因素影響，美股疫情後表現反而亮眼，道瓊、那斯達克、標普三大股指較疫情暴發以來的低點反彈超70％以上，屢創歷史新高，本益比已遠遠高於歷史平均中位數。股市繁榮過分依賴寬鬆貨幣政策，明顯超過經濟表現，缺少堅實的經濟基本面支撐。未來美國聯準會退出寬鬆貨幣政策，有可能刺破資產泡沫，引發美資產價格大幅調整，刺激全球市場避險情緒升溫，資金回流美國救市，推升美元指數，拉低非美貨幣。

(旺報 )