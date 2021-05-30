中央流行疫情指揮中心今公布基隆市有8例確診個案，市長林右昌表示，目前有2名確診者失聯，此外，有一名50多歲婦人（案7965）昨確診，與案4616為對門鄰居，呼籲民眾疫情期間盡量待在家中，不要到處串門子。

據了解，案7965的感染源來自案4616、案5771、案5344、案5343一家四口，日前案4616的男友從新北市到他們家中用餐，男友意外接到確診消息，導致一家四口也陸續染疫，對門鄰居案7965又經常到他們家聊天，也於昨天確診，林右昌強調，防疫期間不要外出到鄰居家串門子聊天，盡量待在家中防疫。

基隆市政府下午舉行防疫記者會，林右昌補充說明昨天確診個案足跡，其中案7417在5月13日到26日曾到過東新街的瑞麟美而美早餐店、小胖熱炒及仁愛區阿惠便當；案7419則在5月10日到過罌粟花火鍋店、仁愛區國泰人壽辦公室，並在5月11日在下午搭基隆客運9006基隆到士林。

案7422曾於5月27日到過全聯暖暖店與百福暖暖專業藥局；案7598在5月16、18及20到23日曾到中山區統一超商德復門市；案7602在5月12日到26日曾到統一超商美的門市及在5月15日到美廉社深澳坑店。

林右昌進一步說明今日中央流行疫情指揮中心公布的8名確診個案，包括案7965為案4616家庭的對門鄰居、案8111、8112為案6438的親戚；案8113是案7420的室友，另外還有1位計程車司機、1位清潔人員，目前在進行疫調中；案7856、7857則是案5346、7602的友人，目前無法聯繫尚，已請警方協尋。

(中時 )