在重要的法國網球公開賽開打前還有一項賽事，那就是貝爾格勒網球賽，這次比賽球王喬柯維奇(Novak Djokovic)也有參加，而對他來說這或許只是法網熱身賽罷了，另外他也一改往常的壞脾氣，在決賽以6：4、6：3解決會外賽殺入的斯洛伐克選手莫肯(Alex Molcan)，成功奪下男子組冠軍，也算是向外界宣告球王正式回歸了！

No place like home! 🇷🇸💪🏼 pic.twitter.com/sPjQrFzsnY — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 30, 2021

「我準備好參加法網了！很高興相隔10年之後，能在這裡再度高舉獎杯，感覺真的很特別，在去巴黎羅蘭加洛斯之前，沒有比這更好的了，我打得很好，感覺非常棒，尤其與和家人共度美好時光。」喬柯維奇賽後說道。

這次球王喬柯維奇算是以賽代訓，在家鄉塞爾維亞參加較低級別的賽事，為法網充分熱身，最終他也順利奪冠，拿下職業生涯第83個巡迴賽單打冠軍，排在歷史第五名，也證明自己在紅土賽場仍舊有實力，因為他才在之前的羅馬大師賽敗給「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，希望能在法網復仇。

而這次法網的抽籤也在前幾天公佈，喬柯維奇和納達爾、費德勒(Roger Federer)三大天王罕見出現在同一個分區，他們都分在男子組上半區，而下半區高手雲集，麥維德夫(Daniil Medvedev)、蒂姆(Dominic Thiem)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)和茲維列夫(Alexander Zverev)將展開較勁。

法網將在台灣時間今日開打，納達爾要挑戰生涯第14座法網冠軍，身為紅土之王的他仍舊是本屆賽事冠軍熱門人選，但喬柯維奇帶著貝爾格勒冠軍和之前敗戰的復仇之火來襲，相信他會給納達爾相當大的壓力，而且這次他們分在同區將提前碰頭，最快8強就有可能相遇。

另外喬柯維奇近日也提到對奧運看法，他說若大會宣佈空場舉行，有可能審慎考慮退出，而日本主辦方還在討論用何種方式來舉辦奧運網球賽，所以喬柯維奇也並未有明確表態，但對現在來說法網就是他最重要的比賽，這次高手雲集也將考驗球王的實力，至於他不穩定的脾氣是否會影響比賽走勢也很難說！

(中時新聞網)