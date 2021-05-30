新冠肺炎病毒蔓延不見停歇，還對企業、金融機構步步逼近。永豐銀行30日表示，經接獲主管機關通報，得知位於新北市的永豐銀行三重分行2名員工，經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，已針對辦公區域、營業廳全面消毒，並安排最適有效人力進駐，以維持業務正常，落實營運不中斷。

30日雖為星期天，疫情指揮中心宣布全國三級警戒，戶外人流大量減少，中信金控仍不安寧，上午就接獲通知，旗下孫公司中國信託資融公司1名內勤同仁確診新冠病毒（COVID-19）。該員案例使得中信金控集團，截至今日為止，合計7名員工確診，分別為中國信託商業銀行3名、台灣人壽保險公司有3名、中國信託資融1名。

中信金控表示，為保護同仁安全及避免感染風險，中信資融已針對確診同仁工作的辦公環境完成全面清潔消毒作業，同一辦公樓層的所有同仁亦全數實施居家辦公及自主健康管理。並呼籲員工及客戶多注意自身與家人健康，身體若有不適，請儘速就醫，避開所有接觸感染風險的機會，保護自己、家人、同仁與客戶的健康。

三重地區為新北市疫情熱區，永豐銀行三重分行獲通知2名員工確診後，防疫通報中心立即啟動相關防疫應變措施，也透過系統調查回溯可能與該員工接觸的客戶，並轉請主管機關協助進行必要的防疫作為。目前，永豐銀行安排三重分行所有員工接受採檢，並居家自主健康管理，該分行也會調集其他分行同仁支援，確保客戶服務不受影響。

永豐金控表示，面對新冠肺炎疫情步步進逼，永豐銀行啟動居家上班機制，疫情熱區則以最小人力維運，同仁若與確診者接觸，或有疑慮，將全額補貼協助同仁採檢，以最嚴謹的態度，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗。

(工商 )