根據中央流行疫情指揮中心統計，迄30日傍晚，全國警察新冠肺炎確診數達28人，相較昨日，一口氣增加7人，包括台北3人、新北4人。第二批AZ疫苗近日開打，開放雙北市警察等優先人員施打，也加速員警施打數，經統計已有10551名警察接種，占全國警力7分之1。

警察暴露在疫情最前線，染疫風險大，30日傍晚為止，確診的28名警察，以重災區雙北占絕大多數，台北共14人、新北11人，刑事局、高雄市和台中市各1人。目前居家隔離員警有121名、自主健康管理有74人。

警政署統計，全國各警察機關施打COVID-19疫苗，累計至本30日18時止，共計10551人，全國警察員額7萬5千人，等於約7分之1的警察打了疫苗。

不過，因整體疫苗分配仍有限，以台北市警局為例，分配到3200名額，優先要給支援檢疫所、篩檢站的維安警力，及會接觸到居家隔離、自主健康管理、在外取締違規的外勤警員，週末兩天卻接連傳出有內勤高階警官，搶著施打，基層員警憤而在臉書爆料，抱怨排擠到冒著染疫風險的基層權益。

包括中部的分局長、台北市的督察和警政署長室的秘書，都被爆料搶打疫苗。北市警局解釋，督察會督導防疫勤務，也在優先施打之列，但疫苗數量有限，盡量先以外勤員警優先接種。警政署秘書也坦承打疫苗，解釋是因接獲北市警局友人通知，某醫院有多的疫苗，一時思慮不周便至現場施打，將深刻檢討。

(中時 )