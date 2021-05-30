延後一周展開會內賽的2021法國網球公開賽，首日女單賽事就有爆冷，前世界球后、手握3座四大賽冠軍的德國女將可貝兒（Angelique Kerber），第一輪就以2比6、4比6遭從會外賽打進來的烏克蘭選手加琳妮娜（Anhelina Kalinina）淘汰，成為法網首輪第一位意外落馬的種子選手。

這是可貝兒和加琳妮娜生涯首次交手，首盤可貝兒三度發球局失手，僅35分鐘就讓出，次盤前段的發展也是和第一盤一樣，克貝兒前三個發球局不保，因此陷入0比5絕對落後，但她發揮老將經驗下急起直追，連保帶破連拿4局，但加琳妮娜也不想夜長夢多，第10局在第2個賽末點就鎖定勝利。

此役加琳妮娜32次非受迫性失誤比可貝兒多了5次，但致勝球上則以21比18領先，用了1小時28分鐘就晉級第二輪，下一輪對上美國選手柯林絲（Danielle Rose Collins），首輪柯林絲經歷三盤大戰才勝出。

男單方面，大會第27種子、義大利選手佛格尼尼（Fabio Fognini），打了超過2小時以6比4、6比1、6比4擊退獲得外卡的地主選手巴雷爾（Gregoire Barrere）。

(中時 )