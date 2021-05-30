高端疫苗今下午宣布，與衛福部疾管署完成500萬劑疫苗合約另附上限500萬劑之後續擴充，此外另一家國產疫苗廠商聯亞也依此同樣模式進行，最多各採購1000萬劑。但合約細節不公開。對此，國民黨台北市議員徐巧芯坦言，她完全沒有辦法理解，國產疫苗「二期還在進行中」，甚至五月持續招募受試者的情況下，政府貿然與國產業者簽訂共計1000萬的合約。這是非常荒謬的事情，她反對到底。

圖為疫苗施打圖。（圖／Shutterstock）

指揮中心發言人莊人祥今天(30日)證實，衛福部疾管署已在28日與高端、聯亞兩家國產疫苗廠完成合約簽訂，每家採購500萬劑，令含開口合約，最多各採購1000萬劑。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

徐巧芯30日臉書發文回應，說不定國產疫苗的表現很好，但是在「第三期期中試驗」出爐以前，沒有數據能夠證實他的有效性及安全性，是否能比照一般國際藥廠的疫苗如莫德納、輝瑞AZ等等。

徐巧芯說，不是說國產不好，而是還沒有證據證明它好以前就說它好，是一件很危險，也很不負責任的事。讓她完全沒有辦法理解的是，政府在國產疫苗「二期還在進行中」，甚至五月持續招募受試者的情況下，貿然與國產業者簽訂共計1000萬（各500萬）的合約。這是非常荒謬的事情，她個人反對到底。

徐巧芯強調，國際上有現貨政府不加買，甚至民間跟企業要幫忙國人捐贈疫苗時，以「把關」為名，拿出百般複雜的流程刁難；然後同時跑去簽約一個正在實驗中尚不知安全和有效性的國產疫苗，還一次買1000萬劑，到底是什麼原因？

她並藉此表態，若政府真的有心把關，她要求政府應必須比照美國「FDA緊急授權指南」，待國產疫苗檢附第三期臨床實驗報告的受試者在完成疫苗接種後，至少中位數兩個月以上的追蹤資料，才能申請緊急授權。

最後，徐巧芯重申，疫苗是要打到人民身體裡面的，不是政府平常做哏圖那麼簡單的事情，該進行的程序一樣都不能少。

說不定國產疫苗的表現很好，但是在「第三期期中試驗」出爐以前，沒有數據能夠證實他的有效性及安全性，是否能比照一般國際藥廠的疫苗如莫德納、輝瑞AZ等。所以不是說它不好，而是還沒有證據證明它好以前就說它好，是一件很危險，也很不負責任的事。 所以... 由徐巧芯發佈於 2021年5月30日 星期日

(中時新聞網)