國內疫苗需求急切，國產疫苗上市卻還要再等。我駐日代表謝長廷今天表示，針對疫苗，日本、韓國都是先以合作或代工方式，然後逐步取得自己製造能力，台灣不代工直接挑戰自製，難度較高，前陣子台灣病例不多，因此人體實驗不易，時間必然拉長。

謝長廷今天在臉書表示，本國製疫苗的問題，最近有很多議論。為什麼自製疫苗有必要？由於：打疫苗效期多長？是終生？還是一年？半年？日前都沒有足夠時間實驗，而病毒COVID-19可能流感化，未來或許每年都要打疫苗，以台灣的特殊政治環境，如每年都要辛苦的向外國採購，很容易受制於人。

他說，台灣自製疫苗是國力的展現，也是國民安全健康的可靠保障，相信以後每個人都會注射到台灣自製的疫苗。

當然，謝長廷強調，疫苗的安全有效是先決條件。否則一切不必談。目前疫苗和新藥的開發除了科技外，還要龐大的資本和行銷、專利等控管能力，現在幾乎都是由美德等大國掌控，美國說要放棄專利，讓其他國家製造，但一般國家可能也是望洋興嘆而已。

他說，台灣不代工直接挑戰自製，難度較高，為了應付迅速擴散的病情，各國都有一些簡化的程序應急，但哪些可以省略，哪些不能省略？應該尊重專業意見，並參考先進國家做法而決定，而不是以意識形態來決定。

(中時 )