夏季潮濕，女性私密保養成話題，衛生棉品牌求新求變，Kotex找來卡通明星熊大、兔兔打造聯名包裝，愛康則祭出熱銷明星商品涼感衛生棉及涼感潔淨慕絲，適逢環保意識抬頭，可重複清潔使用取代傳統護墊的月亮褲也受到市場青睞，Pinkoi也推出布衛生棉選品搶攻環保商機。

ichika 有機棉布護墊4入組。（Pinkoi提供）

littleloulouhouse彩虹布衛生棉6入組。（Pinkoi提供）

業者也建議，衛生棉使用上，建議2個小時要替換一次，也要避免在折扣時過度囤貨，也有時效性，而在高溫悶熱的環境下，女孩很容易會有私密處悶、熱、黏等不適感受，私密處保養也是夏季保養重點。

私密處清潔要怎麼洗才對？愛康建議，私密處清潔產品，只要溫和不刺激的成分不影響私密處環境的情況下，給予溫和的清潔，外陰需要每日做清潔，沖洗掉尿垢或分泌物等殘留，但在內陰則是不需要特別灌洗，因為陰道內部存有各種好菌壞菌，可以維護環境中的酸鹼值。

包裝升級可愛Q萌的熊大兔兔Kotex輕柔棉系列 ，價格店洽。（Pinkoi提供）

愛康涼感衛生棉。（愛康提供）

愛康涼感潔淨慕絲。（愛康提供）

愛康表示，內褲是長時間接觸私密處的衣物，女孩在排卵期或經期間，都很難避免沾染到分泌物，建議以手洗清洗內褲，並搭配專門的清潔用品，可以有效去除分泌物，也需要藉由足夠的太陽曝曬，達到充分的殺菌效果，建議每3個月可以更新內褲，能確保私密處接觸的是乾淨衣物。

(中時 )