台北文華東方酒店限量推出的「雅閣經典端午粽禮」，內含〈鮑魚裹蒸粽〉、〈澳洲和牛裹蒸粽〉各一顆與〈雅閣X.O.醬〉。（圖／台北文華東方酒店）

台北國賓飯店「頂級海陸粽」組合內有〈舒肥和牛粽〉和〈頂級鮑魚粽〉各一顆。（圖／台北國賓飯店）

台北萬豪酒店和西華飯店的〈犇牛粽〉，都是由國宴主廚高鋼輝設計，主要餡料有牛肉丁、和牛頰和牛筋。（圖／台北萬豪酒店

麗緻餐旅集團「杭風雙喜粽禮盒」內的〈風華好牛粽〉，餡料主角是麻辣牛小排，〈杭味醉雞粽〉的主餡則是糟滷、魚露和花雕酒泡醃土雞腿。（圖／麗緻餐旅集團）

意舍酒店的「山珍海味鮮粽禮盒」內有〈鮑魚干貝花膠海鮮粽〉與〈剝皮辣椒伊比利豬肉粽〉。（圖／意舍酒店）

台北晶華酒店〈頂級盆菜裏蒸粽〉，內餡有整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味。（圖／台北晶華酒店）

台北君悅酒店〈鮑魚瑤柱花菇粽〉，標榜將整顆六頭鮑、干貝及花菇等餡料，包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中。（圖／台北君悅酒店）

寒舍集團〈粵香梅干鮑魚豚粽〉選用梅花豬肉以文火慢煨至軟嫩，搭配干貝、鮑魚、蝦乾等海味食材，並將梅干菜揉入糯米中。（圖／寒舍集團）

六福強攻企業粽禮團購單推出的「六福龍粽臻選」粽禮，內有〈「XO醬鴨腿鮑魚粽〉、〈豐融家傳燒肉粽〉，以及為素食者設計的〈菌皇香椿天貝粽〉。圖／六福旅遊集團）

「裹蒸粽」源自於廣東肇慶，體積巨大、餡料彭湃豐美為其最大特色，在〈南齊書〉中就曾記載，南齊明帝蕭鸞在御膳中品嘗到這道料理後驚為天人並稱：我食此不盡，可四片破之，剩餘權當晚食。可見這種像個小枕頭的粽子、「果真重」、多麼有分量呀！

為搶攻端午節自食與送禮商機，北市觀光飯店今年推出各種口味粽子以廣招徠，而為建立飯店高端形象，各家業者並各自推出旗艦型禮盒，並以頂級奢華定位爭取市場青睞，此類粽禮除九成以上皆以個頭碩大的廣式裹蒸粽掛帥出擊，且餡料與產品名上必有名列中華料理4大海鮮之首的鮑魚，今年台北市除麗緻餐旅和台北萬豪酒店外，其它如香格里拉台北遠東國際大人飯店、文華東方酒店、國賓飯店、晶華酒店、寒舍集團、君悅酒店，以及六福旅遊集團與意舍酒店推出的旗艦禮盒中，都是以鮑魚入餡的粽子，競爭激烈。以下就是各飯店今年推出粽禮中最「貴重」者。

今年台北觀光飯店最貴的單顆粽為香格里拉台北遠東國際大飯店每顆售價2280元的〈鮑魚菌菇鵝肝醬裹蒸粽〉，台北遠東飯店標榜將傳統廣式裹蒸粽極致升級，霸氣加入15顆45頭鮑魚與鵝肝醬，一顆粽子等同一席飯，可供四至五人分享。

今年國賓飯店主廚將〈頂級鮑魚粽〉又升級，加入了花膠筒及兩顆活南非小鮑魚，並將整粒鮑魚烹調至軟嫩入味再包裹入餡，標榜鮑魚海味鮮，可供4至6人享用，單顆售價2000元，如果選擇搭配了每顆1200元的〈舒肥和牛粽〉的「頂級海陸粽禮盒」則為2980元。

台北晶華酒店今年推出了多樣粽禮供市場選擇，其中最「貴重」的為晶華軒點心主廚吳滿權以香港「盆菜」為概念設計推出的〈頂級盆菜裏蒸粽〉，粽內食材都必須分別烹調後再入餡，成品吃得到整粒鮑魚、爽脆海蔘、鹹香伊比利火腿、花膠以及鮮甜干貝等多種豪華海味，另外還搭配了晶華軒的招牌豬五花肉及精選雞腿肉每顆1980元、重600克，可供四人享用。

台北萬豪酒店的旗艦粽〈犇牛粽〉不靠鮑魚媚客，每顆1,688元的大粽子內主要食材餡料是和牛頰、牛筋與牛肉，滷汁濃縮後拌入以和牛油花煉製的香濃和牛油，以及牛肉丁、蒸熟的長糯米飯，以及爆香青花椒，包覆上清香竹葉及荷葉蒸成。

台北文華東方酒店限量推出的「雅閣經典端午粽禮」，禮盒內含〈鮑魚裹蒸粽〉以及〈澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽〉各1顆，並附贈饕客最愛的雅閣招牌X.O.醬（50克），每組售價2,380元。〈鮑魚裹蒸粽〉內包入整顆澳洲六頭鮑、雅閣燒鵝、日本北海道瑤柱、蝦乾、五花腩肉、瘦肉、花菇、鹹蛋黃、綠豆仁、蓮子等10種頂級食材。〈澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽〉內餡為澳洲和牛菲力搭配羊肚菌菇，連同北海道瑤柱與糯米飯包入粽葉中蒸熟。

麗緻餐旅集團的「杭風雙喜粽禮盒」內有以麻辣牛小排為主料的〈風華好牛粽〉，天香熟成麻辣醬十分入味，以及糟滷、魚露和花雕酒泡醃土雞腿為主餡的〈杭式醉雞粽〉兩顆一入每組1,980元，每顆要價亦近千元，限量200組。

台北君悅酒店〈鮑魚瑤柱花菇粽〉，2入1,360元，等同每顆680元，標榜以整顆六頭鮑，以烤鴨骨、蔥薑、火腿熬成的醬汁慢火滷製，並以正宗港式裹蒸粽手法將干貝及花菇等餡料包覆於吸飽鮑汁精華的糯米中。

意舍酒店的『山珍海味鮮粽禮盒』售價1,980元，有〈鮑魚干貝花膠海鮮粽〉與〈剝皮辣椒伊比利豬肉粽〉兩種風味粽各兩顆。其中〈鮑魚干貝花膠海鮮粽〉是將活凍鮑魚、日本生食級大干貝、花膠等頂級食材入餡，鮑魚先以金華火腿高湯煨煮，花膠泡發後以高湯、蠔油燉煮入味，乾蝦仁和香菇絲則以文火慢炒逼出香氣後，與干貝、珠貝、百果、栗子、花菇、鹹蛋等配料一起包入麻竹葉中蒸熟。

寒舍集團今年推出的〈粵香梅干鮑魚豚粽〉，特選梅花豬肉以文火慢煨，軟嫩肉質入口即化，搭配鮮甜豪奢的干貝、鮑魚、蝦乾，頂級食材手工揉合香醇糯米及梅干菜獨有的鹹酸香氣，海陸鮮味完美交融，禮盒4入1,680元。

六福旅遊集團今年全新設計「六福龍粽臻選」禮盒，內有以整隻鴨腿入粽的〈XO醬鴨腿鮑魚粽〉、傳統風味〈豐融家傳燒肉粽〉，以及專為素食者設計的〈菌皇香椿天貝粽〉，每組內含3種口味各2顆，共6顆入1,680元。

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