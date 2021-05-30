本土新冠疫情延燒，疫苗到手數目卻遠遠不足，中央流行疫情指揮中心今(30)日證實，疾管署與高端、聯亞兩家藥廠均於5月28日簽完合約，根據簽約結果，預計將有2000萬劑國產疫苗供國人施打，至於最快何時可取得緊急授權來做使用？聯亞新冠肺炎疫苗計畫主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，現階段正在等第三方檢驗單位中研院審查，最快也得到7月初才能確認。

國產疫苗目前仍在二期臨床試驗階段，疫情指揮中心指揮官陳時中今日透露，已和國內高端、聯亞簽訂預採購合約，指揮中心發言人莊人祥進一步指出，5月28疾管署已各別和兩家疫苗廠簽訂500萬的採購簽約和500萬劑開口合約，即兩家分別採購約1000萬劑，國產疫苗就有2000萬劑供國人施打。

然而疫苗要施打，關鍵在於取得緊急授權使用許可，黃高彬表示，自然醫學(Nature Medicine)雜誌今年5月17日已發表關於9種新冠疫苗的比較分析，發現效果最好的是mRNA和次單位疫苗，美國諾瓦瓦克疫苗和國產兩家疫苗一樣都是次單位疫苗，台灣在5月24日也有對此召開專家會議，主要針對mRNA和次單位疫苗做更多討論。

黃高彬表示，為了要由第三方公正單位審查，在兩家疫苗廠將血液標本收集完並封緘後，食藥署要求雙方送至中研院做陽轉率、抗體幾何效價的驗證審查，之後再交由專家委員會送審。

黃高彬說，高端預計在6月初就能送中研院審查，聯亞大概會晚個2到3周，整個分析檢驗時間差不多需要10天左右，所以緊急使用授權最快也要7月初才能確認。

(中時 )