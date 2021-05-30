主播莊雨潔首度戴口罩播新聞。（華視提供）

近期國內疫情升溫，華視新聞52台特別增加LIVE新聞時段，平日增加至15小時，假日增加至12小時，提供觀眾朋友最即時的疫情報導。新聞採訪染疫風險高，主播們也做好防疫措施，宋燕旻透露外出採訪除了必要的口罩，也會戴好護目鏡，並輔以視訊或電訪方式來訪問，減少染疫的風險。另一位主播莊雨潔也首度挑戰了戴口罩播新聞，有時會需要專訪一些專家學者，得全程配戴口罩，莊雨潔說：「第一次戴口罩播新聞聲音大小都要重新去調整適應，播久了也會有點喘，但為了彼此的安全也是必要的」。

宋燕旻29日前往傳統市場採訪，發現仍有傳統市場聚集滿滿人潮恐成防疫破口，便拍攝當下畫面於其臉書發文提醒粉絲們，文中指出許多熱門的攤商前排隊就是10至20人，也沒看到攤商有準備酒精消毒，更有一些攤商口罩戴下巴，讓她深切呼籲「一直這樣群聚，只會讓歇業、無薪假這件事情持續的擴大延長。要痛一下子還是痛好一陣子，不是很好選擇嗎？」吸引近1萬多人按讚與分享，卻也引發部分市場攤商業者的不滿，宋燕旻今天也再度於臉書表示，對於沒有多方思考攤商難處感到抱歉，但也強調出發點是希望大家正視愛去傳統市場的家人、防疫安全的問題，以及高齡長者確診危險性，她也分享了一些實用的採買時段分流與線上購買生鮮蔬菜的資訊給大家參考，希望大家能減低群聚的風險。

新婚的宋燕旻透露她老公本來就是在家裡剪片工作，所以常在外面採訪工作她就是最可能的病毒源，她說：「我每天都回家都先衝去洗手、噴酒精消毒和換衣服，才敢跟老公說話」。而在這段居家防疫的期間，讓宋燕旻的廚藝魂大爆發，不僅烤牛排、烤鮭魚料理一桌好菜，還親自動手做了奶油餐包、巧克力香蕉蛋糕，甚至因為老公喜歡餐廳已經停賣的菠蘿芝心批薩，她也在家中神還原，滿足老公的願望。每次她在臉書曝光料理都吸引一堆朋友回應「好想去妳家搭伙」、「可以當妳的房客嗎」，在忙碌的新聞工作之餘依舊能展現料理的好手藝，讓人十分佩服。宋燕旻目前已經擁有中餐丙級證照，透露原本今年還要去考麵包丙級證照，但因為疫情都停課了，一切計畫趕不上變化。

這波疫情同樣也打亂了主播莊雨潔的生活，為了家人們的安全，她暫緩回老家的計畫，她透露說：「老家永和目前也是重災區，有特別關心提醒家人現階段少出門」，她也特別擔心家裡的柴犬狗狗，12歲的牠已經是一隻老狗，居家防疫生活除了影響狗狗的出門活動量外，家人要帶牠去醫院看甲狀腺低落的慢性病也變得很不方便。除此之外，熱愛搖滾音樂的莊雨潔，過去每週四都會固定和The Tic Tac樂團團員練團，目前同樣因為疫情關係而停擺，幾場表演活動也跟著取消了，讓她默默禱著這疫情趕快結束。

(中時 )