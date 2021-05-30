美國佛羅里達州邁阿密市戴德郡(Miami-Dade)發生一起嚴重的演唱會大規模槍擊事件，已造造成 2 人死亡、25 多人受傷。

邁阿密先驅報(Miamiherald)報導，警察局局長拉米雷斯 (Alfredo “Freddy” Ramirez) 說，事件發生在12點之後，於一間埃爾穆拉（El Mula）撞球娛樂廳舉行的，當地有一個大型的綜會宴會廳，被租來當演唱會場地。

之後1輛白色的日產休旅車停在外面時，3個身份不明的人，帶著突擊步槍和手槍從車裡走出來，開始向人群開槍，2人在大廳當場死亡，另有 20 至 25 人受槍傷。其中1傷者情況危急。

根據Instagram發布的活動訊息，埃爾穆拉在周六晚上舉行了陣亡將士紀念日專輯發表會，其中包括幾名小有名氣的說唱歌手，比如ABMG Spitta。

局長拉米雷斯說：「這種槍支暴力必須扼止，這是有針對性的，這絕對不是隨機事件。」

美國陣亡將士紀念日也稱「國殤日」，在每年5月的最後一個星期一，用以悼念在各戰爭中陣亡的美軍官兵，今年的陣亡將士紀念日在5月31日。

這是今年陣亡將士紀念日在邁阿密地區的第2件重大槍擊事件，稍早在星期五，邁阿密溫伍德(Wynwood)地區發生一起駕車槍擊事件，造成1人死亡，6人受傷。

(中時新聞網)