八大《WTO姐妹會》談論各國男女差異，主持人莎莎問起各國新住民，認為台灣男女不平等的情況為何？來自韓國的Honey無奈表示是當蟑螂出現時，男生只要大叫，部分女生就會覺得「這個男生沒有用」，讓同樣害怕蟑螂的他委屈表示：「我住台灣10年還是無法適應，因為我就是太怕了！」

來賓阿諾聽了後坦承自己也有過這種想法，搞笑的說：「有一次在夜市吃飯，想說腿怎麼有癢癢的感覺，一看發現是蟑螂後我就大叫，結果旁邊的男生看到也跟著大叫還跑走，我當下心裡就真的浮現『太沒用了吧』的念頭。」對此，莎莎笑表示：「男女要平等真的很難，但是有時候女生也不能太過分啦，想一想，台灣男生有時候也是有點委屈。」

各國新住民也分享跨國文化差異，不僅幫助台灣觀眾認識其他各國的家鄉風土民情，也將台灣在地文化特色推向世界。來自緬甸的思思將大讚台灣大眾運輸設置「女性優先車廂」，直呼：「超好的！在我們國家就會寫成『男性優先車廂』了。」並表示羨慕台灣女生可以決定要不要生小孩，緬甸則是一定要生到男生，生不出來的話，老公娶了第2個老婆，還要幫2老婆養小孩，一番話令眾人難以置信，郭彥均也表示：「其實在看完腳本後，我就好不想錄這集，真的無法想像怎麼世界上還有這麼多男尊女卑的想法？」

除此之外，美國新住民莎白在分享美國傳統夫妻的分工型態大多是媽媽包辦一切家事，爸爸要做的就是除草、洗車等居家外的工作，來賓撒基努也表示早期的原住民排灣族也會將男女要做的事情分清楚，「像是女生的手上要有象徵會織布的刺青圖文，男生的手臂上則是要有會狩獵的圖紋，而彼此也不能去做彼此的事情。」讓莎莎聽了後也贊同表示：「這就很公平！」

(中時 )